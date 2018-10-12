2018-10-12T14:12:30+03:00
Общество

Фотографов приглашают к участию в конкурсе «Россия начинается здесь -2018»

Автором проекта выступило издание «Комсомольская правда – Псков»
Катя ЛАДНАЯ@KP_PSKOV
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Одного победителя выберут читатели "Комсомолки", а второго - компетентное жюри. Фото: Катерина КочкинаОдного победителя выберут читатели "Комсомолки", а второго - компетентное жюри. Фото: Катерина Кочкина
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12 октября в Псковской области стартовал Второй конкурс фотографий «Россия начинается здесь». Стать его участниками могут не только профессиональные фотографы, но и любители. На конкурс будут приниматься пейзажные снимки, выполненные на территории Псковской области не ранее 2016 года.

- С этого дня и до 31 октября мы принимаем работы всех, кто не представляет свою жизнь без фотографии, кто влюблен в красоты псковских мест, - рассказал главный редактор «Комсомольской правды – Псков», выступившей организатором данного проекта, Ирина Потапова. – Как показал первый конкурс, авторы могут быть из любых уголков мира, могут не проживать в Псковской области. Но в их альбомах есть прекрасные снимки Пскова, Печор, Изборска, Пушкинских Гор, Великих Лук.

Более 300 фотографий было представлено на Первый конкурс, который прошел в 2017 году. Читатели и строгое экспертное жюри отобрало 50 снимков для фотовыставки, которая тоже получила название «Россия начинается здесь». Она экспонировалась на одной из удивительнейших выставочных площадок Пскова - во Власьевской башне.

12 октября эта выставка стала частью окружного этапа Всероссийского конкурса «СМИротворец», который проходит в Пскове. Именно там главный редактор издания дал старт новому конкурсу.

КОНКРЕТНО

Даты приема работ – с 12 по 31 октября 2018 года.

Голосование пройдет на сайте «Комсомольской правды» с 1 по 30 ноября 2018 года.

Положение о конкурсе ЗДЕСЬ.

КСТАТИ

В начале 2019 года в Пскове вновь будет сформирована выставка, в которую включат 50 фоторабот – половину из них выберут читатели, еще половину – члены жюри. В роли экспертов выступят псковские фотографы Михаил Глущенко и Сергей Герасимов, искусствовед Ольга Кошелькова, победитель проекта в 2017 году Катерина Кочкина и главный редактор «Комсомольской правды – Псков» Ирина Потапова.

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О том, как возникла идея такого проекта, как он рождался – подробности.

О подготовке первой выставки – подробности.

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