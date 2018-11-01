2018-11-02T00:30:12+03:00
Общество

Голосование в пейзажном фотоконкурсе Псковской области «Россия начинается здесь - 2018»

Читатели «Комсомолки» выберут лучший пейзажный снимок, а вместе с ним и лучшего фотографа
Виталий Суриков
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Голосование за лучшего фотографа-пейзажиста продлится почти целый месяц. Фото: Александр Ануфриев.Голосование за лучшего фотографа-пейзажиста продлится почти целый месяц. Фото: Александр Ануфриев.
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Псковский край богат лесами, полями, историческими памятниками. Много среди нас и мастеров фотографии, которые могут запечатлеть повседневные пейзажи так, что захватывает дух. Смотря на снимки, думаешь: «Ведь я это вижу так часто, но сейчас увидел по-новому».

«Комсомолка» второй год подряд проводит конкурс среди фотографов-пейзажистов. Сейчас он собрал на 60 снимков больше, чем в 2017 году. Участие в фотоконкурсе принимают 94 фотографа.

Что ждет победителей? Лучших выберут сначала читатели «Комсомолки». После этого за работу примется экспертное жюри. Они определят своего фаворита, а затем отберут 50 лучших снимков для выставки, которая состоится в 2019 году.

КСТАТИ

Подробнее об этапах конкурса можно узнать в положении.

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