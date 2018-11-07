Юные псковичи нарисуют своих мам на площадке «Маленького чемпиона»
На площадке праздника «Улыбка радуги» организует уголок для рисования со столами, цветными карандашами, бумагой для маленьких художников. Дети нарисуют своих мам, а как известно, мама каждого ребенка самая красивая. Маме будет приятно получить свой портрет от самого преданного живописца. «Улыбка радуги» приготовила для каждого юного художника подарок. А также маленькие участники забегов получат специальные призы для своих мам от «Улыбки радуги».
КОНКРЕТНО
Псковичей ждут на 15-й семейный праздник «Маленький чемпион» 11 ноября. Мероприятие примет универсальный спортивный комплекс «Олимп».
На площадке пройдут не только детские забеги, но и «Конкурс командного стиля», «Конкурс командных газет», забег взрослых «Самый смелый папа». Маленьких стиляг запишут на конкурс «Модный чемпион».
Официальный партнер праздника.
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