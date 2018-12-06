Люки нашего города: В Пскове после публикаций «Комсомолки» закрыли опасные колодцы, но не все

Вместе с читателями на протяжении двух месяцев мы сос­тавляли список опасных мест города. Звонки поступали ежедневно. И в результате на карте Пскова появились десятки точек от красного маркера. Это инженерные колодцы, над которыми давным-давно пропали крышки, и теперь любой прохожий может случайно провалиться в эти дыры.

ПРЕДЫСТОРИЯ

Началось все, и так часто бывает, с трагедии. Ребенок провалился в канализационный люк в Псковском районе. Мальчика не успели спас­ти. Уполномоченный по правам ребенка Наталия Соколова призвала тогда жителей Псковской области сообщать об опасных местах, чтобы уберечь других детей. Было это в самом конце августа. Тему эту обсудили, да и оставили без внимания. Журналисты «Комсомолки» между тем решили сами обойти улицы Пскова и проверить, а нет ли где открытых люков. По итогам одной вечерней прогулки был составлен список, в который попало чуть менее десяти адресов. Но стало понятно - это только начало, ведь пройден не весь город, не все его дворы. Тогда мы предложили читателям дополнить перечень. И вот уже в нем появляются новые и новые адреса.

Чаще всего жаловались на состояние колодцев на Запс­ковье: улицы Герцена, Труда, Леона Поземского. При этом на некоторых из них в черный список попадал не один, а два, а то и три адреса.

Кроме того, мы отметили, что вместо тяжелых металлических крышек все чаще ставят, как мы их прозвали, «цементные блины». И они нередко в плачевном состоянии, отколотые края, раскрошившаяся поверхность. Того и гляди, провалится вся эта «крышка» внутрь колодца.

Весь перечень выявленных мест мы передали в администрацию города и стали ждать.

РЕАКЦИЯ ВЛАСТЕЙ

Едва пришел ответ, мы решили не публиковать его, а еще раз выйти в город и проверить все перечисленные адреса.

Открытый люк на улице Вокзальной сначала был закрыт досками, а теперь на нем расположена нормальная крышка.Фото: Алексей Назаров

Итак, мы указывали на колодец, который находится на пересечении улиц Чудской и Снятной. Городские власти отчитались: «колодец частного сектора засыпан». Отлично. Ставим галочку, идем дальше.

Индустриальная - в письме указано, что крышка закрыта, подтверждаем. Идем дальше. Улица Вокзальная, та самая многострадальная парковка перед онкоцентром. Прямо на свеженьком асфальте лежали долгое время доски, которыми водители предупреждали об опасности. Мы обрадовались, увидев крышку люка в этом месте. Здорово. Движемся дальше.

Рядом с кукольным театром, который постоянно посещают дети, крышка на люке появилась.Фото: Алексей Назаров

Примерно такая же ситуация на улице Новоселов. Тут тоже досочками прикрыли дыру. В отчете верно указано - «открытых колодцев не обнаружено». Он прикрыт, получается. Но хлипким временным саркофагом.

Труда, 25. «Открытых колодцев не обнаружено», - написали нам. Хм, но ведь речь шла не об открытом колодце, а о притаившейся на обочине опасности - вместо тяжелой металлической крышки здесь положили деревянный настил. Если припорошит, то увидеть его будет довольно трудно. Стоило бы, наверное, положить стандартную крышку.

Напротив адреса по улице Леона Поземского все та же фраза. Но мы с легкостью нашли колодец, над которым пристроена лишь фанера, да и то сдвинуть ее может даже собака. А уж наступишь, так угодишь прямиком в черную вонючую жидкость.

УДИВЛЕНИЕ

На смену прежним «цементным блинам», оказывается, пришли новые решения. Пример мы отыскали на улице Герцена. Открытый колодец находился практически на тропинке, что вьется вдоль берега реки Псковы. В документах, которые мы получили из администрации Пскова, указано, что крышка колодца закрыта. Действительно. Закрыта. Но вместо крышки над отверстием соорудили цементную шапку. Тут уж не поднимешь и не раскопаешь.

А вот в Сквере павших бойцов колодец как был открыт, так и остался.Фото: Алексей Назаров

Идем дальше. Улица Кузнецкая. Точнее, сквер Павших борцов. В ответе значится: «открытых колодцев не обнаружено». Как так? Вот же он. Как был, так и остался. Его видно с моста, от воды, с тропинки, что выходит к реке, отовсюду. Получается, не заметили? А ведь мы не зря в прошлый раз не поленились и прошли все ногами, сделали фотографии всех адресов. Как не найти, если даны все детали и даже снимок есть? Странно. Неужели поленился ответственный за решение вопроса товарищ? Надеемся, это просто опечатка какая-то закралась в отчет. И совсем скоро над этим колодцем тоже появится крышка. А мы проверим.