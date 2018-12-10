«Учительница хотела его попугать»: В Пскове школьник попал в реанимацию из-за стресса на уроках своего репетитора

Десятилетнего Илью Е. госпитализировали 10 декабря в Детскую областную больницу в Пскове. Из приемного покоя, куда его привезла перепуганная мама, мальчика на каталке сразу же отправили в реанимацию.

- За последний месяц он сильно похудел, - рассказала Марина, так зовут маму школьника. - В начале учебного года он весил сорок с лишним, а сейчас всего тридцать пять килограммов. В эти выходные был очень бледен. В понедельник собирались к врачу. Но наш терапевт принимает с 16 часов. А в районе полудня сын начал задыхаться. Я сразу же повезла его в больницу…

ВОЗЬМИТЕ РЕПЕТИТОРА

Год назад семья Ильи переехала. И мальчишка, самый младший из пяти детей, пошел в новую для него школу. Находится она в Крестах, так называют в Пскове микрорайон недалеко от аэропорта. Школа №16 располагается рядом с центральной районной больницей. Никаких нареканий, скандалов или гневных постов в социальных сетях об этом образовательном учреждении не было.

- Нам сразу же предложили взять репетитора, - вспоминает Марина. – Объяснили тем, что ребенок немного не дотягивает до уровня этой школы.

Выбор пал на Любовь Владимировну, позднее она стала еще и классным руководителем. Весь прошлый учебный год Илья ходил к ней на занятия – два раза в неделю по два часа. Занимались на дому. За каждое такое «свидание с наукой» родители Ильи платили по 350 рублей.

- И сразу оценки лучше стали, - призналась мама.

По ее словам, к этому же репетитору ходили еще несколько детей из класса сына, а потом оказалось, что она «подтягивает» очень многих учеников школы.

- Но Илье не очень нравилось заниматься. Особенно в июне и июле – на этом настоял учитель. В августе мы решили сделать перерыв, должен же ребенок отдохнуть. На наше предложение педагог только головой мотнула, - вспоминает Марина. – А в сентябре мы отказались от репетиторства…

УЧИТЕЛЬСКАЯ ТЕТРАДЬ

- Илья потом уже рассказывал, что летом во время занятий он помогал учительнице на огороде, - голос у женщины задрожал. – К тому же когда сестра, учитель начальных классов, смотрела как занимается ребенок, она сказала, что у Ильи нормальный для его возраста уровень знаний.

Видимо, это и стало поводом отказаться от услуг Любови Владимировны. Вначале семья планировала пригласить другого репетитора. Но позднее передумала – двоек у Ильи в дневнике нет, наверное, справляется.

- Когда в сентябре мы сказали, что не будем больше дополнительно заниматься, педагог только ответила «посмотрим, как он будет учиться», - рассказала Марина. – Потом оказалось, что она ставила двойки в какую-то специальную тетрадь и в конце четверти все выписала в дневник. Он стал весь красным. И это при том, что я ежедневно провожаю ребенка в школу, и ни разу она не сказала, что у нас какие-то проблемы с учебой.

В четверти Илья получил сразу по нескольким предметам двойки. И это стало шоком и для него, и для родителей.

- Я решила поговорить с педагогом. А она мне ответила: «я хотела его попугать, чтобы он лучше занимался, не бойтесь, оценки перекрою и на итоговых годовых отметках это никак не отразится», - восстанавливает детали того разговора мама мальчика.

Еще в начале учебного года Илья весил больше 40 кг, но вдруг стал резко терять в весе и оказался в реанимации областной больницы.

«ЧТО У ВАС ПРОИСХОДИТ С МАЛЬЧИКОМ…»

- После выставленных за четверть оценок Илья перестал нормально есть. Нет, он ел. Но его рвало потом. И он скрывал это, - едва сдерживая слезы, призналась мама. – В результате похудел до 35 килограммов. Глаза провалились, он стал нервозным. Учителя спрашивали: «что у вас происходит с мальчиком». А он вечерами усердно готовил домашние задания, учил стихи. Но снова получал за них двойки. Наш педагог буквально третировала ребенка. Прежде она ставила четверки и за худшие результаты, чем сейчас.

В Детской областной больнице Илью и его маму 10 декабря принял невролог. Ребенка трясло, он задыхался.

- Доктор так и сказала: это результат сильнейшего стресса… и добавила, что на фоне стресса развился сахарный диабет, - поделилась Марина.

Сейчас Илья находится в отделении реанимации. Администрация школы в курсе произошедшего, некоторые учителя даже позвонили маме ребенка с предложением не предавать огласке произошедшее.

- Нам предложили перейти на индивидуальное обучение, - рассказала Марина. – Добавили, что сама по себе педагог, который создала всю эту ситуацию, очень добрый человек. Но иногда у нее подобные вещи случаются, и дети от сильных переживаний заболевают… Якобы мы не первые в этом списке.

Ближайший месяц мальчик проведет в больнице. За это время родители планируют найти для него другую школу.

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