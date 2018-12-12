До Нового года осталось 19 дней. Чем ближе праздник, тем больше мы задумываемся над разными вещами. Наши мысли направляются не только в светлое будущее, но и в прошлое и близкое, и далекое. Например, как праздновали Новый год пять, шесть или восемь лет назад.

«Комсомольская правда - Псков» запускает фотоконкурс #моистарыеснимки. Поскольку предстоят нам новогодние праздники, то и тема соответствующая - Новый год. В конкурсный альбом в социальной сети «Вконтакте» читатели могут загружать свои фотографии, сделанные не позже 2008 года. На них должны обязательно присутствовать атрибуты праздника: елка, украшения, гирлянды, карнавальные костюмы. В подписи к фото надо указать, в каком году сделано фото. От одного участника мы принимаем максимум два снимка. Через неделю мы начнем на сайте «Комсомольской правды — Псков» голосование, в котором читатели определят лучшую фотографию.

Что получит победитель фотоконкурса? Сертификат в кафе «NATA INN GRILL & DANCE». Начать новую рабочую неделю в новом году можно с ужина в этом заведении с близкими и родными.

КОНКРЕТНО

Принимаем снимки мы в конкурсный альбом в социальной сети «Вконтакте» до 19 декабря. В этот день мы публикуем фотографии на сайте и начинаем голосование. Выбирать читатели будут до 8 января, после чего редакция «Комсомолки» объявит победителя.

Ознакомиться с положением фотоконкурса можно здесь.