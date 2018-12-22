Пскович Алексей Шамутило победил в третьем сезоне «Открытого микрофона»

Пскович Алексей Шамутло победил в третьем сезоне юмористического шоу талантов «Открытый микрофон». Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды - Псков», финальный выпуск шоу вышел вечером 21 декабря на телеканале «ТНТ».

В финале шоу участвовали восемь молодых комиков, по два от каждого наставника. Каждый участник получил время на выступление. Из восьми человек в конце остались четверо конкурсантов.

- Этот выбор на каком-то интуитивном уровне, - комментировал свое решение наставник псковича Слава Комисаренко. - Я выбираю Алексея Шамутило.

Из четырех оставшихся финалистов жюри выбрало путем тайного голосования. За Алексея проголосовали два наставника из четырех: Руслан Белый выбрал Анатолия Бороздина, а Слава Комисаренко не мог голосовать за своего подопечного. Решающий голос за псковича отдал Тимур Каргинов

Алексей Шамутило шутил во время выступления о интернет-тестах, группе "Битлз" и общении с девушками. Фото: скриншот прямого эфира телеканала "ТНТ".

- Спасибо. Я не люблю говорить, потому что я потом слушаю это и думаю, что лучше бы я никогда не говорил, что если увидят люди, то подумют: «Вот ты какойна самом деле», - сказал со сцены Алексей - Всем спасибо огромное, спасибо наставнику - Славе Комисаренко, прекрасной Юлии Ахмедовой, Тимуру Каргинову, моему врагу - Руслану Белому, всем участникам. Все было круто. в наступающим Новым годом.

КОНКРЕТНО

Алексей Шамутило дал интервю корреспонденту «Комсомоьской правды - Псков», когда приезжал в Псков. Комик рассказал о студенческих годах, о попытках штурмовать проекты телеканала «ТНТ» и о жизни в столице.