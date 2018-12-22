2018-12-22T00:51:39+03:00
Общество

Пскович Алексей Шамутило победил в третьем сезоне «Открытого микрофона»

В качестве главного приза ему досталось три миллиона рублей
Виталий Суриков
Поделиться:
Алексей Шамутило за победу в проекте получил три миллиона рублей.Алексей Шамутило за победу в проекте получил три миллиона рублей.Фото: Алексей Назаров
Изменить размер текста:

Пскович Алексей Шамутло победил в третьем сезоне юмористического шоу талантов «Открытый микрофон». Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды - Псков», финальный выпуск шоу вышел вечером 21 декабря на телеканале «ТНТ».

В финале шоу участвовали восемь молодых комиков, по два от каждого наставника. Каждый участник получил время на выступление. Из восьми человек в конце остались четверо конкурсантов.

- Этот выбор на каком-то интуитивном уровне, - комментировал свое решение наставник псковича Слава Комисаренко. - Я выбираю Алексея Шамутило.

Из четырех оставшихся финалистов жюри выбрало путем тайного голосования. За Алексея проголосовали два наставника из четырех: Руслан Белый выбрал Анатолия Бороздина, а Слава Комисаренко не мог голосовать за своего подопечного. Решающий голос за псковича отдал Тимур Каргинов

Алексей Шамутило шутил во время выступления о интернет-тестах, группе "Битлз" и общении с девушками. Фото: скриншот прямого эфира телеканала "ТНТ".

Алексей Шамутило шутил во время выступления о интернет-тестах, группе "Битлз" и общении с девушками. Фото: скриншот прямого эфира телеканала "ТНТ".

- Спасибо. Я не люблю говорить, потому что я потом слушаю это и думаю, что лучше бы я никогда не говорил, что если увидят люди, то подумют: «Вот ты какойна самом деле», - сказал со сцены Алексей - Всем спасибо огромное, спасибо наставнику - Славе Комисаренко, прекрасной Юлии Ахмедовой, Тимуру Каргинову, моему врагу - Руслану Белому, всем участникам. Все было круто. в наступающим Новым годом.

КОНКРЕТНО

Алексей Шамутило дал интервю корреспонденту «Комсомоьской правды - Псков», когда приезжал в Псков. Комик рассказал о студенческих годах, о попытках штурмовать проекты телеканала «ТНТ» и о жизни в столице.

Еще больше материалов по теме: «Досье КП-Псков: Знай наших!»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Ударившая сожителя ножом великолучанка предстала перед судом
Четыре года в колонии строгого режима проведет житель Великих Лук за нападение с мачете на таксиста
Минобороны: В Псковской области обустроят два военных городка для размещения десантников
В Пскове дорожные службы кладут асфальт в снег
В Пыталовском районе пограничники задержали мужчину с травматическим пистолетом
Псковичей приглашают купить подарки ручной работы на новогодней ярмарке «ART-ель»
В Великих Луках детский технопарк «Кванториум» разместят в восьмиэтажном здании
Псковский спектакль «Река Потудань» вошел в программу престижного Платоновского фестиваля искусств
В качестве «якорного перевозчика» в Псковской области рассматривается «Псковпассажиравтотранс»
Контролеры останутся в псковских автобусах
Ограждение Троицкого моста в опасности: В Пскове на мосту произошло очередное ДТП
Транспорт пойдет по путепроводу в Великих Луках до церемонии официального открытия объекта
Новые правила организации перевозок в Псковской области помогут сдержать рост цен