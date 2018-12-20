Голосование в псковском новогоднем фотоконкурсе #моистарыеснимки

Больше недели читатели «Комсомольской правды - Псков» загружали свои старые новогодние снимки в конкурсный альбом в социальной сети «Вконтакте» За это время заявки на участие в фотоконкурсе подали 19 участников.

Все снимки совершенно разные. На одних кадрах люди празднуют новый год в кампании друзей или дома, а на других совсем еще юные участники участвуют в новогоднем утреннике. По времени снимки тоже различаются. Самые старые из них сделаны в 1977 году, то есть 41 год назад. А самый новый вот-вот вписывается в рамки конкурса - 2008 год.

Теперь читатели «Комсомольской правды - Псков» выберут один лучший снимок во время голосования на сайте издания. Победителю достанется сертификат на две тысячи рублей в одно из кафе Пскова.

КСТАТИ

Фотоконкурс #моистарыеснимки не заканчивается на новогодней теме. В будущем году «Комсомолка» проведет его еще несколько раз в связи с разными праздниками.

КОНКРЕТНО

Ознакомиться с положением о фотоконкурсе можно здесь. Голосование продлится с 20 декабря 2018 года по 8 января 2019 года. В первый рабочий день нового года редакция «Комсомолки» назовет имя победителя.