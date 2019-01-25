2019-01-25T13:04:29+03:00
Общество

Псковский перинатальный центр официально открыт

Лечебное учреждение получило лицензию на все виды деятельности
Владимир Кольцов@KP_PSKOV
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25 января 2019 года официально заработал Перинтальный центр Псковской области.25 января 2019 года официально заработал Перинтальный центр Псковской области.Фото: Владимир Кольцов
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Перинатальный центр в Пскове начал свою работу 25 января 2019 года, передает корреспондент «Комсомольской правды - Псков».

- Это здание очень важно для региона. Оно начало работу без барабанной дроби и красных ленточек. Лечебное учреждение получило лицензии на реализацию всех видов деятельности и стоит уже на грани приема родов, - заявила на встрече в лечебном учреждении первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

рожениц в новом Перинатальном центре Псковской области смогут принимать со всего региона. Фото: Владимир Кольцов

рожениц в новом Перинатальном центре Псковской области смогут принимать со всего региона.Фото: Владимир Кольцов

Общественники и журналисты, приглашенные для приемки перинатального центра, смогли пройтись по коридорам здания, осмотреть отделение неонатальной реанимации, палаты, помещения диагностического центра, который уже начал свою работу.

- Сюда уже приезжают будущие мамы со всей области, - заметил главный врач лечебного учреждения Игорь Суманюк. - Здесь врачи могут определить любые отклонения в беременности.

Ежегодно в Перинатальном центре Псковской области планируют принимать около 4000 родов. Фото: Владимир Кольцов

Ежегодно в Перинатальном центре Псковской области планируют принимать около 4000 родов.Фото: Владимир Кольцов

КСТАТИ

Первые роды в новом роддоме планируют принять уже через несколько дней, 28 января (подробности).

СПРАВКА «КП»

Закладка камня в основание будущего перинатального центра в Пскове прошла в августе 2014 года. Тогда в торжественной церемонии участвовала вице-премьер правительства Ольга Голодец (подробности).

В его строительство вложили 2,1 млрд рублей. Предполагается, что роддом сможет принимать рожениц со всей Псковской области. Врачи ожидают до 4000 родов в год.

Открывать Псковский перинатальный центр решили без красных ленточек и музыкантов. Фото: Владимир Кольцов

Открывать Псковский перинатальный центр решили без красных ленточек и музыкантов.Фото: Владимир Кольцов

Возвести новое медучреждение планировали к 2016 году, однако неоднократно возникали на разных этапах сложности (подробности).

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