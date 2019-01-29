Нет тела, нет дела: В Пскове мужчина признался в убийстве младенца, но его отпустили в зале суда

Эта громкая история уже попадала в ленты средств массовой информации летом 2017 года. Тогда десятки человек привлекались для поиска тела ребенка на свалке в Пскове. Предполагалось, что малыша убил отчим. Он даже дал признательные показания, но в конце 2018 года судья неожиданно для многих признал его непричастным к убийству младенца.

Корреспондент «Комсомольской правды - Псков» попытался восстановить события.

ЖИЛ-БЫЛ ПАРЕНЬ

Андрей (все имена героев изменены по этическим причинам – Ред.) окончил школу с медалью, делал большие успехи в точных и технических науках. Но после окончания образовательного учреждения никак не складывалось с работой. Если и устраивался, то ненадолго. Выручали подработки – халтурил электриком. Семьи долго не было. Жил с мамой.

Однажды он познакомился с Ольгой. Красавица писаная, стройная, длинноволосая, с огромными глазами. Едва он увидел ее на пороге, сразу понял – это судьба. Вот та самая, которую он искал всю свою жизнь. Андрей предложил Ольге свою дружбу и верное мужское плечо. Она согласилась.

Парень снимал для избранницы жилье, выдавал деньги, если Оля заикалась о них. Иногда, когда мама уезжала, звал к себе.

«ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК С БЛАГОРОДНОЙ ДУШОЙ…»

Это может показаться странным, но Андрей проявлял к Ольге особую возвышенную любовь. Мужчине было достаточно того, что она была рядом, что говорила с ним, что смотрела на него.

Но вскоре выяснилось, что Ольга беременна. От другого. Он узнал об этом от подруги, которая позвала его встречать роженицу из роддома. Вот почему были такие перемены, а Андрей думал что Ольга просто немного поправилась.

- Я усыновлю ребенка…- огорошил он.

Его не смутило то, что ранее у Ольги уже были дети, но она оставила их в роддоме.

И вот на свет появился Борис. Хорошенький, и главное совершенно здоровый мальчишка. Андрей сдержал свое слово, и в свидетельстве о рождении у малыша его записали отцом.

- Он хороший человек с благородной душой, - отзывалась об избраннике Ольга.

«РЕБЕНКА БОЛЬШЕ НЕТ…»

Андрей старался во всем помогать молодой маме. Сам научился менять памперс, кормить ребенка смесью. Видя это, Ольга стала иногда оставлять малыша с отчимом, а сама выбиралась к друзьям.

Накануне того злополучного вечера Ольга с сыном перебралась в квартиру Андрея – мама ненадолго уехала из города. Вечерком она предупредила избранника, что поедет к подруге. Андрей не возражал. Несколько раз они созванивались, Ольга напоминала, что малышу надо дать перед сном немного сока. Ночевать она не приехала, осталась в гостях. Следующий звонок раздался на следующий день. Звонил Андрей. Ольга еще спала в этот момент. Она взяла трубку и едва не выронила ее.

- Ребенка больше нет… - говорил знакомый мужской голос. -…Убил и выкинул его в мусорку…

Ольга кинулась искать машину, чтобы ехать домой. Алла, подруга, с которой они провели вечер, поехала вместе с молодой мамой.

Ворвались в квартиру как фурии.

- Где ребенок?

Бореньки нигде не было. Вещи его лежали: игрушки, одежда, бутылочка, соска. А самого малыша след простыл.

Вместо ответа Андрей набросился с кулаками. Женщины в испуге выскочили на улицу.

С МОЛОТКОМ НА ПОЛИЦЕЙСКИХ

Пришлось вызывать полицию. Но Андрей лишь приоткрыл входную дверь, махнул в сторону людей в погонах молотком, и снова заперся…

Не сразу, но полицейским удалось ворваться в комнату. Мужчину скрутили, руки связали ремнем. Ребенка действительно нигде не было. Отец был пьян. На столе красовались две бутылки портвейна. Мужчина стал рассказывать, как накануне вечером устал от постоянного плача ребенка и несколько раз ударил его кулаком по спине, как раз в область позвоночника. Сын затих. А когда пришло время его покормить, Андрей взял мальчика на руки, стал давать ему смесь, ребенок несколько раз вздохнул, закашлялся и перестал дышать. Вызывать медиков или полицию папа не стал. Положил тело младенца в черный пакет, сжал его горловину и вынес в мусорный контейнер во дворе. Женщины и полицейские ринулись к контейнерам. Но они оказались пустыми. Утром мусоровозы вывезли все на свалку.

Начались длительные поиски тела ребенка. Десятки людей в течение двух недель прочесывали свалку, утрамбованную бульдозерами в надежде найти следы малыша. Тщетно. Эксперты уверены: ничего и нельзя было найти – тельце ребенка спрессовало в мусороуборочной машине, потому еще бульдозеры довершили страшное дело.

ОТПУСТИЛИ В ЗАЛЕ СУДА

Судебный процесс длился больше месяца. Еще во время расследования выяснилось, что у Андрея имеется хроническое психическое расстройство с осложнениями на фоне приема алкоголя. Долгое время мама Андрея не догадывалась, что сын выпивает. Но была в поведении сына одна особенность – когда он был трезв, то начинали появляться видения, ему казалось, что он слышит голоса, а в последнее время ему постоянно мерещились сцены казни. Стоило выпить, и все пропадало, вот только сам мужчина становился резким, агрессивным. В тот роковой день Андрей выходил из дома в соседний бар за спиртным. Выпил. И не стерпел. Ребенок слишком долго и громко плакал. Ударил сильно. Но это, по словам мужчины, дало свой результат, ребенок затих.

Прокуратура Псковской области предлагала освободить Андрея от уголовной ответственности.

- И назначить ему меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа, - пояснила старший прокурор уголовно-судебного отдела прокуратуры региона Юлия Бодрова.

Но судья почему-то не прислушалась к этому, и Андрея отпустили из зала суда. Аргумент был простой: тело ребенка так и не нашли, а потому говорить об убийстве нельзя.

КОНКРЕТНО

Верховный суд России отменил это решение и вернул дело на новое рассмотрение в ином составе суда.

- Позиция прокуратуры прежняя, мы настаиваем на принудительно лечении данного лица, - добавила Юлия Бодрова.