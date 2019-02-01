Голосование в псковском фотоконкурсе «Сладкая парочка»

Вот на дворе уже февраль, до праздника всех влюбленных остается две недели. «Комсомольская правда - Псков» решила сделать двум парам в этот день небольшой подарок и запустила фотоконкурс «Сладкая парочка».

Да, победителя будет два. Одного определят читатели «Комсомолки» во время голосования на сайте издания. Оно продлится с 1 февраля до полудня 14 февраля. Одна пара, набравшая большее количество голосов, станет первым победителем.

Вторую пару, которая получит приз, определит экспертное жюри. Ведь участники конкурса не просто загружали фотографии в конкурсный альбом, они также сопровождали фотографии небольшим сопроводительным текстом. Члены жюри определят, какое описание больше всего подходит снимку автора.

Победителей редакция газеты «Комсомольская правда - Псков» назовет днем 14 февраля. В этот же день участники смогут забрать свои призы.

КОНКРЕТНО

С полным сводом фотоконкурса можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

КСТАТИ

После жалоб со стороны читателей редакция «Комсомольской правды - Псков» будет проводить мониторинг голосования трижды в день и оставляет за собой право дисквалифицировать участника за накручивание голосов.