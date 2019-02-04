Раскинулось море широко: Псков уходит под воду

Первое потепление и на тебе. Как там принято говорить у чиновников? «Переход через ноль»? Он состоялся, господа. «Лед тронулся, господа присяжные заседатели». Ох ты, одни цитаты на ум приходят. Аж страшно. Не все из них наполнены цензурными словами, все больше из репертуара группы «Ленинград», с матерком.

РУКОТВОРНЫЕ ГОРНЫЕ ЦЕПИ

Эта зима оказалась на редкость настоящей, с легким морозцем, без слякоти, с обильным снегом. Одно удовольствие. Сам на лыжах, дети на санках – не одни выходные провели за городом. Но не верю я в то, что это первый такой год. Будто снега прежде и вовсе не было. Был, конечно. Но именно этой зимой в Пскове произошло что-то странное, управляющие компании и подрядчики как будто сговорились и решили снег с улиц не убирать, не вывозить за пределы города, а складировать тут же, на газонах, во дворах, наращивая громадные пирамиды. И у них получилось. Из-за этих в одночасье выросших гор иной раз даже здания стало не разглядеть, все равно что заборы. Вон, как за «Лентой» постарались, целая горная цепь вымахала, будто со всего города сюда везли в надежде, что никто и не заметит.

Тяжелее всего пешеходам: чуть ли не на каждом переходе огромные лужи. Фото: Олег Васильев.

К градоначальникам уже в декабре обращались жители Пскова, реакция была: пригласили коммунальщиков и пожурили их. А уж те должны были рвануть к машинам и тут же все убрать. Не, не получилось, не убрали. Снег так и остался в городе.

«К ГАНЗЕ ПРОСОХНЕТ...»

Началась эта неделя с предупреждения Центра «Антистихия» МЧС России о надвигающемся на Северо-Запад страны снежный циклон. Особенно сильные снегопады и усиление ветра прогнозировали для Ленинградской области. Но и Псковской тоже досталось.

Оттепель обнажила и все дорожные неровности, которые теперь замаскировались под лужами. Фото: Вера Рамазанова.

Столбики термометров качнуло к нулю, потом до +2 градусов. И только после этого повалил мокрый снег. Все ледяные горы тут же начали таять, а в образовавшиеся лужи добавлялся только что выпавший снег. В результате за пару часов Псков превратился в Венецию. В некоторых районах областной столицы без резиновых сапог невозможно было выйти из дома и перейти проезжую часть дороги. Под воду ушли детские площадки, парковки, пешеходные переходы и, что самое страшное, ямы на дорогах. Во дворах, где еще недавно были колеи от колес автомашин, все эти ледяные наросты скрылись под снежной кашей, машины садились днищем намертво, будто выброшенные на сушу киты.

«Время строить лодки», - стали язвить пользователи социальных сетей. «Не лодки, а ладьи», - отвечали им. «Надо строить летучие лодки. Сегодня с крыши дома на Октябрьском пр. такая глыба слетела на моемого мужа. Упала рядом и раскололась. Я в ступоре! Чуть не стала вдовой. Больше из дома до лета ни ногой! А на самом деле, стыдно за город», - признавались псковички.

Обильный снегопад немного присыпал лужи, после чего они превратились в снежную кашу.Фото: Владимир Кольцов

«К Ганзе просохнет», - саркастически добавляли им на это.

КОММУНАЛЬЩИКИ ВЫШЛИ НА УЛИЦЫ

Наиболее сильно пострадали от подтопления Улицы Советская, Юбилейная, Максима Горького, Октябрьский проспект – это если говорить о центральных дорогах города. Но в списке еще десятки небольших улиц, по которым не ходят автобусы, а потому зимой не так часто проходили снегоуборочные машины. Вот тут страшнее всего. Вода, как и следовало ожидать, встала там, где недавно были выезды из дворов, где местные дворники пытались своими силами справиться со льдом и отбивали глыбы, чтобы люди не падали. Получилось, что они своей работой сослужили плохую службу – в эти проходы на тротуарах вода и хлынула в первую очередь. Пешеходы забирались на отвалы снега, да куда там - под снежными горками уже стояла вода.

Снежная каша из под колес автомобиля летит прямиком на проходящих рядом пешеходов.Фото: Владимир Кольцов

Городские власти отрапортовали: коммунальщики работают в авральном режиме, прочищают ливневку, чтобы лишняя вода ушла с улиц. На Советской, писали чиновники, «будет выполнено техническое водоотведение, а затем подрядчику, выполнившему таким образом работы, будет выдано предписание с требованием привести пешеходную часть дорожки и выезд на улицу в соответствующее всем техническим нормам состояние». Псковичей такие ответы не порадовали. Снег надо было убирать раньше. Вскоре вся эта вода замерзнет, – синоптики дают прогноз на похолодание, – и разорвет сохранившийся асфальт, встанет ледяными панцирями у подъездов. В травматологии прибавится работы.

Кто виноват? Опять чиновник по фамилии Разгильдяйство, не иначе.

КСТАТИ

Городские чиновники призвали управляющие компании оперативно убирать снег с крыш, чтобы он не угрожал псковичам (подробнее).