Администрация Пскова призывает управляющие компании незамедлительно очищать крыши от снега и наледи

4 Февр. 15:51 2019-02-04T15:52:13+03:00

Сложившиеся погодные условия со снегопадами и перепадами температур привели к появлению на крышах зданий сосулек и снежной наледи

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В Пскове городские чиновники призывают оперативно убирать с крыш снег и наледь.. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе муниципалитета, это необходимо, чтобы жители обласной столицы были в безопасности.

Чтобы предотвратить падение сосулек с крыш домов, управляющим организациям и собственникам зданий следует осматривать кровлю и огораживать опасные участки, куда может упасть снег с крыши. Также ответственным лицам надо очищать крышу от снежных образований и выполнять антигололедную обработку дворовых территорий.

Организациям, осуществляющим уборку города Пскова, рекомендуется очищать тротуары, остановки, парки и заблаговременно обрабатывать пешеходные дорожки песчано-соляной смесью.

КСТАТИ

Еще утром в Пскове была положительная температура, но к вечеру она опустится до минус семи. Весь день на областную столицу сыпал мокрый снег.

КОНКРЕТНО

Администрация города Пскова просит жителей проявлять бдительность и информировать об опасных участках по телефону круглосуточной единой дежурно-диспетчерской служба 055.

ИСТОЧНИК KP.RU