Администрация Пскова призывает управляющие компании незамедлительно очищать крыши от снега и наледи
В Пскове городские чиновники призывают оперативно убирать с крыш снег и наледь.. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе муниципалитета, это необходимо, чтобы жители обласной столицы были в безопасности.
Чтобы предотвратить падение сосулек с крыш домов, управляющим организациям и собственникам зданий следует осматривать кровлю и огораживать опасные участки, куда может упасть снег с крыши. Также ответственным лицам надо очищать крышу от снежных образований и выполнять антигололедную обработку дворовых территорий.
Организациям, осуществляющим уборку города Пскова, рекомендуется очищать тротуары, остановки, парки и заблаговременно обрабатывать пешеходные дорожки песчано-соляной смесью.
КСТАТИ
Еще утром в Пскове была положительная температура, но к вечеру она опустится до минус семи. Весь день на областную столицу сыпал мокрый снег.
КОНКРЕТНО
Администрация города Пскова просит жителей проявлять бдительность и информировать об опасных участках по телефону круглосуточной единой дежурно-диспетчерской служба 055.
ИСТОЧНИК KP.RU
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