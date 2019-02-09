В Псковской области названы победители проекта «Россия начинается здесь»

В Пскове 9 февраля состоялось открытие выставки «Россия начинается здесь» по итогам ежегодного проекта, реализуемого «Комсомольской правдой -Псков». Торжество прошло в одном из крупнейших торговвх комплексов областной столицы - ТРК «Акваполис». Участниками церемонии стали фотографы, члены фотошкол города.

Перед торжественным вручением дипломов на сцену вышла певица Кристина Евдокимова. Фото: Николай Королев.

-На протяжении нескольких месяцев шел отбор лучших фотоснимков, выполненных на территории Псковской области, - рассказала со сцены главный редактор «Комсомолки» в Пскове Ирина Потапова. - Выбирали читатели и эксперты, среди которых фотографы Сергей Герасимов, Михаил Глущенко, Катерина Кочкина. Она, кстати, была признана сильнейшим пейзажистом по итогам первого конкурса. В составе жюри была и искусствовед Ольга Кошелькова. Было много споров, жарких обсуждений, но в результате удалось отобрать 44 лучшие фотоработы. Именно они и представлены на открываемой сегодня фотовыставке.

Подготовка к выставке длилась почти месяц.Фото: Ирина ПОТАПОВА

Ирина Потапова и Катерина Кочкина вручили дипломы двум победителям проекта по итогам 2018 года. По версии читателей сильнейшим признан Виктор Желенговский, эксперты лучшим назвали Романа Дмитриева.

- Спасибо огромное всем, кто за меня голосовал, - отметил со сцены Виктор Желенговский.- Очень приятно быть в числе сильнейших.

Всего на конкурс пейзажей было подано свыше 400 работ от более чем 100 мастеров.

Работать выставка будет до 16 февраля.Фото: Ирина ПОТАПОВА

- И это не только жители Псковской области, - отметила редактор издания. - Среди участников представители многих регионов России и даже соседних стран. Кто-то из них профессионально занимается фотографией, кто-то делает снимки на мобильный телефон, но это живые и яркие кадры.

Работать выставка будет на протяжении недели. Посетить ее может любой гость торгового центра.

КОНКРЕТНО

Фоторепортаж Татьяны Родиной с открытия выставки фотографий «Россия начинается здесь».