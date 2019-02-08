В Пскове открывается выставка фотографий «Россия начинается здесь – 2018». Ее организатором выступает издание «Комсомольская правда – Псков». В состав экспозиции включены фотографии, отобранные по итогам второго ежегодного конкурса «Россия начинается здесь», проводимого в Псковской области. Выбирали лучшие снимки читатели издания в ходе голосования на сайте, свой выбор сделали и члены экспертного жюри. В его состав вошли: фотографы Михаил Глущенко, Сергей Герасимов. Катерина Кочкина (победитель проекта «Россия начинается здесь – 2017» - Ред.), искусствовед Ольга Кошелькова и главный редактор «Комсомольской правды – Псков» Ирина Потапова.

- Всего было представлено на конкурс более 400 фоторабот, заявки подали около 100 фотографов, - рассказала редактор издания. – Выбор лучших снимков проходил осенью 2018 года. В результате для выставки были отобраны 44 фотографии.

В состав экспозиции "Россия начинается здесь - 2018" включены 44 фотографии лучших пейзажистов Псковской области. Фото: Светлана Гаврилова.

9 февраля 2019 года все желающие могут увидеть их в ТРК «Акваполис».

КОНКРЕТНО

Чьи работы представлены:

Роман Дмитриев

Виктор Желенговский

Майя Афзаал

Александр Рыбин

Ирина Егорова

Светлана Саух

Юрий Яковлев

Анна Спренгель

Алина Волетова

Светлана Гаврилова

Елена Орлова

Владимир Бумаков

Светлана Данилова

Максим Евдокимов

Федор Голубенко

Светлана Михайлова

Тимур Галимов

Юлия Сергеева

Дмитрий Мержанов

В рамках открытия выставки "Россия начинается здесь - 2018" в Пскове назовут имена двух сильнейших фотографов - пейзажистов. Фото: Максим Евдокимов.

КСТАТИ

Открытие выставки запланировано на 14.30. Вход свободный.

Именно в день открытия назовут двух фотографов, которые по итогам конкурса признаны сильнейшими пейзажистами.

Чьи работы вошли в экспозицию выставки, прошедшей в 2018 году (подробности).