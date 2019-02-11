В Псковской области мошенница собирает деньги на несуществующий приют для животных

В Псковской области зоозащитники бьют тревогу – неугомонная барышня, переехавшая в регион из Санкт-Петербурга, собирает деньги с добродушных граждан на несуществующий приют для животных.

«Комсомольская правда – Псков» рассказывала об этом приюте осенью прошлого года. Тогда члены общественной организации «Зоозащита» выезжали в Гдовский район после неоднократных сигналов соседей. В частном доме и вокруг него обитали десятки собак и кошек. Беда только в том, что звери были доведены до крайней степени истощения, многие умерли от голода. Кошки жили в комнате частного сельского дома, буквально ходили по головам друг друга. Собакам повезло куда меньше – их привязывали к деревьям вокруг участка, псины грызли ветки и стволы, выли, лаяли из последних сил, там же и погибали. Все это владелица участка называла приютом для животных «Волшебный дом».

Зовут ее Юлия, она - многодетная мама. В прошлом году у нее появился на свет очередной ребенок. Можно было подумать, что женщине просто некогда заниматься животными, все внимание детям. Но вот странность – волонтеры забрали животных, многих удалось выходить, найти им новых друзей в лице добрых и открытых людей. А та самая Юлия вновь размещает в социальных сетях посты с призывом помочь питомцам «Волшебного дома»: «У животных закончился корм. Примем сухие корма для собак и кошек, крупы, консервы и любую другую еду. Можно передать в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Волосово-Сланцы, привезти нам лично или отправить нам почтой. Будем благодарны за помощь». И в этих сообщениях фигурируют фотографии тех самых питомцев, которые уже давно живут в новых домах, выходят на прогулки несколько раз в день, хорошо питаются, играют с детьми.

Скрин странички в соцсетях с объявлением о сборе денег для животных несуществующего приюта.

Женщина и тогда собирала деньги, корма, лекарства. Вот только до содержащихся в приюте животных они не доходили. А теперь Юлия снова ищет добросердечных граждан. Зоозащитники предполагают, что все получаемые средства многодетная семья тратит на себя. С одной стороны, если так плохи дела и не на что купить еду или одежду детям, существуют социальные службы, организации, готовые помочь многодетным. Зачем в этом случаем прикрываться котиками и собачками? Налицо мошенничество, убеждены волонтеры зоозащитной организации. Сейчас они активно ищут подобные посты в соцсетях и призывают пользователей не перечислять деньги.

Фот так тот же самый котик, фото которого используются в объявлениях мошенники, выглядит сегодня. Фото: "Зоозащита".

Редакция намерена следить за развитием событий.

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