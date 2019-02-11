2019-02-11T10:25:38+03:00
Происшествия

В Псковской области мошенница собирает деньги на несуществующий приют для животных

Несколько месяцев назад зоозащитники вывезли умирающих от голода питомцев из приюта «Волшебный дом», но его владелица снова собирает корма и деньги для собак и кошек
Егор ФАТИКОВ@KP_PSKOV
Поделиться:
В Псковской области мошенница собирает деньги на несуществующий приют для животных, и при этом используют фотографии питомцев, которых у нее отобрали несколько месяцев назад. Фото: "Зоозащита".В Псковской области мошенница собирает деньги на несуществующий приют для животных, и при этом используют фотографии питомцев, которых у нее отобрали несколько месяцев назад. Фото: "Зоозащита".
Изменить размер текста:

В Псковской области зоозащитники бьют тревогу – неугомонная барышня, переехавшая в регион из Санкт-Петербурга, собирает деньги с добродушных граждан на несуществующий приют для животных.

«Комсомольская правда – Псков» рассказывала об этом приюте осенью прошлого года. Тогда члены общественной организации «Зоозащита» выезжали в Гдовский район после неоднократных сигналов соседей. В частном доме и вокруг него обитали десятки собак и кошек. Беда только в том, что звери были доведены до крайней степени истощения, многие умерли от голода. Кошки жили в комнате частного сельского дома, буквально ходили по головам друг друга. Собакам повезло куда меньше – их привязывали к деревьям вокруг участка, псины грызли ветки и стволы, выли, лаяли из последних сил, там же и погибали. Все это владелица участка называла приютом для животных «Волшебный дом».

Зовут ее Юлия, она - многодетная мама. В прошлом году у нее появился на свет очередной ребенок. Можно было подумать, что женщине просто некогда заниматься животными, все внимание детям. Но вот странность – волонтеры забрали животных, многих удалось выходить, найти им новых друзей в лице добрых и открытых людей. А та самая Юлия вновь размещает в социальных сетях посты с призывом помочь питомцам «Волшебного дома»: «У животных закончился корм. Примем сухие корма для собак и кошек, крупы, консервы и любую другую еду. Можно передать в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Волосово-Сланцы, привезти нам лично или отправить нам почтой. Будем благодарны за помощь». И в этих сообщениях фигурируют фотографии тех самых питомцев, которые уже давно живут в новых домах, выходят на прогулки несколько раз в день, хорошо питаются, играют с детьми.

Скрин странички в соцсетях с объявлением о сборе денег для животных несуществующего приюта.

Скрин странички в соцсетях с объявлением о сборе денег для животных несуществующего приюта.

Женщина и тогда собирала деньги, корма, лекарства. Вот только до содержащихся в приюте животных они не доходили. А теперь Юлия снова ищет добросердечных граждан. Зоозащитники предполагают, что все получаемые средства многодетная семья тратит на себя. С одной стороны, если так плохи дела и не на что купить еду или одежду детям, существуют социальные службы, организации, готовые помочь многодетным. Зачем в этом случаем прикрываться котиками и собачками? Налицо мошенничество, убеждены волонтеры зоозащитной организации. Сейчас они активно ищут подобные посты в соцсетях и призывают пользователей не перечислять деньги.

Фот так тот же самый котик, фото которого используются в объявлениях мошенники, выглядит сегодня. Фото: "Зоозащита".

Фот так тот же самый котик, фото которого используются в объявлениях мошенники, выглядит сегодня. Фото: "Зоозащита".

Редакция намерена следить за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Владелица опустевшего приюта в деревеньке Прибуж Гдовского района заявила, что зоозащитники украли ее животных, ящик с инструментами и корм (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Громкие происшествия в Псковской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Порховичу грозит год тюрьмы за кражу кофе из магазина в Пскове
Пожилой мужчина погиб во время пожара в жилом доме в Гдове
В Пскове во время столкновения легковушки и фургона пострадали три человека
В Пскове состоится благотворительный концерт «Несвятые святые»
Жители Псковской области не могут дозвониться до перинатального центра после его переезда в новое здание
Движение «ПсковАРТ» просит администрацию Псковской области помочь с реставрацией дома Сафьянщикова
Псковские спасатели рассказали о правилах спасения человека, провалившегося под лед
В феврале 2019 года между Псковом и Великим Новгородом начнет курсировать «Ласточка»
Самой юной участницей «Лыжни России - 2019» в Псковской области стала четырехлетняя девочка
Псковские спасатели призывают жителей региона грамотно пользоваться электроприборами
«Псковпассажиравтотранс» временно отменил автобус из Пскова в Невель после одного рейса
В Пскове открылся 26-ой Пушкинский театральный фестиваль
Псковские пограничники на проселочных дорогах остановили колонну грузовиков из Белоруссии
В Пскове мужчина, разыскиваемый за кражу, пытался незаметно вынести из магазина алкоголь
26 новых автобусов будут возить детей по Псковской области
В Полистовском заповеднике фотоловушка запечатлела речную выдру рядом с хаткой бобров
В Великих Луках задержан напавший на пенсионерку мужчина
Физкультурно-врачебный диспансер откроется в Пскове в первой половине марта
Жительница Печор, желая защитить внука, попалась на удочку мошенников
В Невельском районе мужчина пытался провезти ребенка через границу без документов
16 проектов псковских молодых ученых получат финансовую поддержку в 4 миллиона рублей
Изборский музей-заповедник проводит традиционный конкурс на лучшего снеговика
В Пскове эвакуировали покупателей из ТРК «Акваполис»
Восемь школ Псковской области закрылись на карантин
У администрации Пскова появится своя снегоуборочная техника
В Пскове реконструируют парк Строителей
Александр Братчиков: Мы не хотим, чтобы деревьев в Пскове было меньше