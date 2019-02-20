В Пскове дороги после непродолжительной оттепели ощетинились против водителей огромными ямами

Весна пришла, когда ее никто не ждал. В середине февраля. И это для дорожников оказалось таким же испытанием, как и выпавший снег для коммунальщиков. Убрать сугробы с улиц Пскова оказалось непосильной задачей, так они сами растаяли. А вот ямы сами никуда не денутся, как и недовольство автолюбителей, которое они вымещают в социальных сетях (даже жалко бедную группу «Контроль. Псков»). Корреспондент «Комсомольской правды - Псков» прогулялся по улицам областной столицы и пообщался с водителями, чтобы составить представление о дорожной ситуации.

ТО ЯМА, ТО КАНАВА

Дорога. Лужа. Скрежет дна машины об асфальт. Ситуация знакомая. Ведь любая ямка сразу заполняется талой водой. Сколько таких ямок по Пскову? Проще перечислить улицы, которые смогли избежать «бомбежки», их окажется немного.

- Даже крепкий Рижский проспект растаял, - сетуют владельцы иномарок и «ВАЗов». - Что уж говорить о других улицах.

Улицу Пароменскую в Пскове дорожники сделали только на две трети, остальной участок - сплошные ямы.Фото: Владимир Кольцов

Да и добавить тут нечего. Рижский проспект в большей своей части держался достаточно долго, но проблемы начали появляться еще прошлой зимой, сейчас же практически каждый перекресток в дырках. Юбилейная - в дырках, Коммунальная - в дырках. Даже Октябрьский проспект и тот растерял весь лоск. В некоторые дворы, что уж говорить, поворачивать страшно. Даже на фотографии в соцсетях смотреть страшно.

Больше всего ям обычно на перекрестках улиц.Фото: Владимир Кольцов

- Труда и Леона Поземского еще ничего такие, - делится впечатлениями Валерий Петров, владелец серебристого универсала отечественного производства. - Достаточно средние. Ямы есть, но не такие, как на Юбилейной, там даже пассажиры автобусов матюгаются. Да и были свидетелями, когда машины колеса пробивали. Хорошо все только на улице Олега Кошевого, наверно. Так больше и не вспомнить ничего.

Да и не только улицы, на которых давно не было ремонта, разваливаются. Улица Советская - пример наплевательского отношения к работе некоторых подрядных организаций. Только ленивый не заметил того, что новый асфальт уже начал крошиться, а на месте стыков образуются ямки. На ремонт улицы есть гарантия. Наверное. И даже, быть может, подрядчик ее отремонтирует. Ведь Ганзейские дни уже на носу, а улица Советская в самом центре города.

Улица Максима Горького еще не в самом плохом состоянии, но выбоины встречаются везде.Фото: Владимир Кольцов

- Советская в не очень хорошем состоянии от Детского парка до улицы Некрасова, - отметил Иван Скоробогатов, человек, по долгу своей курьерской службы проводящий за рулем многие часы. - Юбилейная от дамбы до перекрестка с Рижским. Туда в темное время даже стараюсь не заезжать. Есть ямы сантиметров до тридцати глубиной. Ипподромная улица в плохом состоянии до перекрестка с Инженерной. Петровская от начала до конца. Льва Толстого. На Пароменской есть ужасный участок дороги.. Проще перечислить хорошие улицы, меньше в памяти названий тогда хранить придется. В общем, город одна сплошная яма, лучше оставлять машину утром и идти пешком. Хотя тротуары у нас тоже в отвратительном состоянии.

Улица Советская после ремонта уже начала крошиться, не пережив еще и одной зимы. Фото: Олег Васильев.

С ДЫРОЧКОЙ В ПРАВОМ БОКУ

Что касается пробитых колес на улице Юбилейной. В социальных сетях есть много историй, вот одна, которую опубликовала поэтесса Вита Пшеничная на своей страничке со слов дочери.

- Уже каждый водитель в моем окружении проклял всё на свете, потому что страшно каждое утро выезжать на дорогу. Хочется молиться всем богам всех религий, чтоб только безопасно вернуться вечером домой. Вчера в 20:00 я пробила колесо. Со мной это произошло не в первый раз, но такого ужаса от удара я не испытывала никогда. Я буквально провалилась и с таким треском вылетела из неё. Это центральная улица, Юбилейная. Не двор, не за городом. В центре! Самое интересное, что пока я отчаянно пыталась найти кого-то, кто меня отвезёт на работу, за мной следом встали ещё три машины. А вечером, когда я возвращалась домой, стояло ещё несколько машин с той же бедой, но около ямы поставили знак, мол «Внимательно, водители. Объезжать надо ямы. А нам некогда делать дороги. Знак повесили, значит пол дела сделано». Сегодня я приехала с мастером за своим колесом и с ужасом увидела, что вся парковка усыпана машинами с пробитым колесом».

Некоторые ямы в глубину достигают двадцать пять сантиметров, легко можно пробить колесо.Фото: Ирина ПОТАПОВА

Тут нечего добавить. Только что слова других водителей, которые каждый день выезжают на дорогу.

- Это не пост для шуток или выражения общей боли об отсутствии дорог. Я сегодня выехала в город, и мне было смертельно страшно, - описала дорожную ситуацию в Пскове солистка группы «Drum&Jazz» Елизавета Степанова на своей личной странице в социальных сетях. - Понимаете, смертельно! В городе растаяли дороги. И мне не важно, в каком из звеньев бандитской цепочки от беспринципных чиновников до воров-исполнителей что-то пошло не так. Я могу убиться сама или убить людей. Мне 28 лет. Я могу умереть или сесть в тюрьму. Я могу убить маму с ребёнком на дороге. Любого пешехода. Или водителя. Покалечить или убить. Сойти с ума. Вы понимаете? Состояние дорожного покрытия смертельно опасно для людей! Для нас всех! Я всегда, как и все вокруг, возмущалась или смеялась над дорогами в России, в Пскове. Сегодня впервые в жизни эта вечная тема для насмешек испугала меня до ужаса.

ЩЕБЕНЬ В ЛУЖИ

И все-таки не стали власти ждать, когда все просохнет. На дорогах появились ремонтные бригады. Но лучше бы они этого не делали. Ведь своим возникновением из-под снега они подняли еще большую волну негодования, теперь не только ямы стали представлять опасность для водителей и их железных коней.

Качество ямочного ремонта зачастую неудовлетворительное, заплатки держатся пару часов. Фото: Ульяна Дмитриева.

Схема ремонта очень проста. Катается себе по городу несколько грузовичков с щебнем. За ними катятся бочки с гудроном. Ну и рабочая бригада, как же без нее. Сначала яму в дороге усилиями пары человек пытаются осушить. Разумеется, лопатой. Разумеется, не сильно активно. Да если что, то можно и в воду закидать. Затем приходит очередь щебня. Его уж точно не жалеют, в отличии от гудрона. Что мы получаем в итоге. Некоторое заплаты, которые превратили ямки в бугорки, держатся. Но таких, судя по наблюдениям, немного. Основная часть ям образуется снова уже через пару часов. Машины растаскивают щебень, он летит в лобовые стекла встречных авто, в пешеходов, выныривающих на дорогу.

Дорожники не сильно заботятся об удобстве автолюбителей, поэтому зачастую затевают ремонтные работы в час пик.Фото: Владимир Кольцов

КСТАТИ

Ямочный ремонт городские власти обещают сделать везде, но не везде он уже поможет. Многим улицам областной столицы требуется капитальный! Например, участку улицы Юбилейной. Говорят, он есть в планах, но на 2020 год.

КОНКРЕТНО

Дорожники в декабре 2018 года укладывали асфальт на свежевыпавший снег (подробности).