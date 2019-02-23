2019-02-25T15:27:20+03:00
Общество

Российский режиссер Дмитрий Месхиев обвенчался с супругой в Троицком соборе Пскова

Службу провел отец Василий из Святогорского монастыря
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Режиссер Дмитрий Месхиев обвенчался со своей женой в Троицком соборе Пскова. Фото: Псковская лента новостей.Режиссер Дмитрий Месхиев обвенчался со своей женой в Троицком соборе Пскова. Фото: Псковская лента новостей.
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Художественный руководитель драмтеатра имени Александра Пушкина, известный режиссер Дмитрий Месхиев обвенчался со своей шестой женой Илоной. Пара находится в браке уже больше года. Ступени собора, служба и теперь брак между ними закреплен на небесах.

На церемонии венчания присутствовало около тридцати человек. Фото: Псковская лента новостей.

На церемонии венчания присутствовало около тридцати человек. Фото: Псковская лента новостей.

Венчание прошло весьма скромно. На церемонии присутствовали близкие друзья и родственники пары. Всего около тридцати человек. Среди гостей был замечен и Константин Хабенский. Актер получил первую кинопремию за работу в Фильме Дмитрия Дмитиевича – это была картина «Женская собственность».

Службу в главном соборе Псковской области 22 февраля провел отец Василий из Святогорского монастыря.

Среди гостей церемонии был Константин Хабенский. Фото: Псковская лента новостей.

Среди гостей церемонии был Константин Хабенский. Фото: Псковская лента новостей.

КСТАТИ

Совсем недавно в Троицком соборе Псковского кремля обвенчались режиссер Андрей Кончаловский с супругой Юлией Высоцкой (подробности).

СПРАВКА «КП»

Дмитрий Месхиев – известный режиссер, на счету которого большое количество успешных кинокартин. За два года работы в роли директора театрально-концертной дирекции Пскова стал автором нескольких фестивалей в Псковской области. С 2017 года Дмитрий Месхиев занимает должность художественного руководителя Псковского драмтеатра имени Александра Пушкина. За время своей работы ему удалось значительно расширить репертуар учреждения культуры.

От пяти предыдущих браков у Дмитрия Месхиева четыре ребенка. У старшего сына, Ильи, есть своя семья и четырехлетняя дочь – внучка Дмитрия Дмитриевича.

ИСТОЧНИК KP.RU

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