Масленица 2019 в Пскове, Изборске и Великих Луках: программа мероприятий, перекрытие дорог, время сожжения Масленицы

В 2019 году Псковская область как всегда с размахом готовится провести Масленичные гуляния. Об этой традиции уже известно далеко за пределами региона, поэтому сюда съезжаются туристы из разных уголков России. Да и Псковская область постоянно попадает в списки городов, рекомендованных к посещению на Масленицу. Что же ждет жителей и гостей региона в один из главных праздников весны?

ПСКОВ

Театрализованное представление «Масленица – честная, да проказница большая!»

Где: Дом Офицеров, улица Комдива Кирсанова, дом 5

Когда: 10 марта в 12.00

Главное событие масленичных выходных пройдет в сквере у Дома Офицеров. Гостей ждет театрализованное представление проводов зимы – с конкурсами от Деда Мороза, угощением блинами и, конечно же, сжиганием чучела Масленицы. За праздничное настроение гостей праздника будут отвечать коллективы Дома Офицеров: «Русские узоры» и «Псковские кружева», ансамбль «Голубые молнии» и вокальная группа «Лаванда» со специальными праздничными номерами. Кроме того, с юмористическими номерами выступят артисты комического трио «Фиалки в пыли».

Все гуляния завершатся сожжением масленичных чучел.Фото: Дарья ХВАТКОВА

Выставка-конкурс «Масленичный сувенир»

Где: Дом ремёсел Областного центра народного творчества, улица Некрасова, дом 8

Когда: 9 марта, с 12.00 по 16.00

Ценителям декоративно-прикладного народного творчества рекомендуем посетить областную выставку-конкурс «Масленичный сувенир». Вдохновленные заданной темой, мастера со всей области представят свои лучшие работы. Посетителей ждет яркая и внушительная по размерам экспозиция разных направлений народного искусства.

Центром масленичных гуляний в Пскове станет Октябрьская площадь.Фото: Дарья ХВАТКОВА

Спектакль «Масленица. По щучьему велению»

Где: Псковский областной театр кукол, улица Конная, дом 3

Когда: 9 и 10 марта, начало спектаклей в 12.00

Для детей и их родителей псковский Театр кукол представит вольную фантазию на тему Масленицы в виде спектакля для зрителей любого возраста. Любимые герои русских народных сказок устроят зиме достойные проводы.

Цена билета: 220 рублей.

Народные гуляния. Масленица-2019.

Где: Октябрьская площадь, улица Пушкина

Когда: 10 марта, 13.00

Традиционные широкие масленичные гуляния пройдут в самом центре Пскова. Ряженные и скоморохи, зимние забавы, несколько концертных площадок, блины - все это соберет сотни псковичей и гостей города. После трех часов развлечений пройдет и главное событие: сжигание чучела. Начало этого обряда - 16.00

Подробнее о перекрытии центра Пскова во время праздничных гуляний можно узнать ЗДЕСЬ.

Ни одни масленичные гуляния не пройдут без народных коллективов.Фото: Дарья ХВАТКОВА

ИЗБОРСК

Где: Музей-заповедник «Изборск», деревня Изборск, улица Печорская, дом 39

Когда: 9 марта, начало в 13.00

Встретить Масленицу в таком месте, как изборский заповедник – отдельное удовольствие, ради которого есть особый смысл выбраться из города. Близость природы и достопримечательностей заставляют играть праздник новыми красками. Организаторы гарантируют незабываемую атмосферу, веселые конкурсы для гостей с призами и вкуснейшие угощения блинами и пирогами.

Сжигание чучела масленицы начнется в 15.00.

Побывать на масленичных гуляниях сможет любой желающий.Фото: Дарья ХВАТКОВА

ВЕЛИКИЕ ЛУКИ

Где: Площадь Александра Матросова, площадь Ленина

Когда: 9 марта, начало в 11.30

Откроет празднование костюмированный парад-маскарад на площади Матросова. Далее основное действие перенесется на площадь Ленина, где будут происходить народные гуляния, песни, пляски, состязания и, конечно же, угощение гостей блюдами русской кухни. В конце праздника – традиционное сжигание чучела Масленицы. Начало огненного представления в 14.30.