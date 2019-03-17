СУ СК России по Псковской области: Информация об угрозах в адрес написавшей президенту девочки и ее матери не подтвердилась

Следственное управление Следственного комитета России по Псковской области завершило проверку по факту угроз в адрес Елены П. и ее дочери Таси, проживающих в деревне Томсино. Ранее женщина якобы рассказывала журналистам о том, что односельчане стали завидовать ей после того как двенадцатилетняя Тася написала письмо главе государства, а чуть позднее зависть переросла в критику и травлю.

- Проведена проверка по изложенным в публикациях СМИ фактах о якобы имевших место угрозах в адрес женщины и ее дочери. Следователи встречались и с самой женщиной. Информация об угрозах не подтвердилась, - сообщили корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» в ведомстве.

В администрации Себежского района уточнили, что «все это дело не носит политический характер». И возможные негативные оценки со стороны жителей деревни Томсино вызваны не тем, что девочка написала президенту, а тем как стала вести себя Тася и ее мама после этого послания.

- Девочка целыми днями сидит одна дома, предоставлена сама себе, чем именно она там занимается – никто не знает. Мама никак не контролирует ее. А у девочки начинается переходный возраст, и ей сейчас стали интереснее мальчики нежели учеба в школе, тем более дистанционно, - предположили в администрации.

Подтверждением тому стало разбирательство с распространением снимков девочки «интимного характера». Сейчас этим вопросом занимается СУ СК. Следователи сообщили, что девочка вступила в социальной сети в переписку с мальчиком, аккаунт которого оказался фейковым. Однако Тася не знала этого. Когда мальчик попросил интимное фото, девочка сделала снимок на свой телефон и отправила своему так называемому другу в личном сообщении. Однако вскоре фото попали в соцсети.

- Фейковую страничку создала несовершеннолетняя девочка, ее личность установлена, проводятся мероприятия для выяснения всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в региональном управлении СК.

По неофициальной версии, обеим девочкам, Тасе и той, что ее так жестоко разыграла в соцсетях, нравился один и тот же мальчик. Выманивание интимных фото могло стать приемом для устранения соперницы.

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