2019-03-17T19:30:57+03:00
Общество

СУ СК России по Псковской области: Информация об угрозах в адрес написавшей президенту девочки и ее матери не подтвердилась

Женщина рассказала журналистам о начатой против нее и девочки травле со стороны бывших коллег и соседей
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
Поделиться:
Комментарии: comments9
Следственный комитет провел проверку по изложенным в СМИ фактам об угрозах в адрес жительницы Псковской области, ни один из них не подтвердился. Фото: пресс-службе СК России.Следственный комитет провел проверку по изложенным в СМИ фактам об угрозах в адрес жительницы Псковской области, ни один из них не подтвердился. Фото: пресс-службе СК России.
Изменить размер текста:

Следственное управление Следственного комитета России по Псковской области завершило проверку по факту угроз в адрес Елены П. и ее дочери Таси, проживающих в деревне Томсино. Ранее женщина якобы рассказывала журналистам о том, что односельчане стали завидовать ей после того как двенадцатилетняя Тася написала письмо главе государства, а чуть позднее зависть переросла в критику и травлю.

- Проведена проверка по изложенным в публикациях СМИ фактах о якобы имевших место угрозах в адрес женщины и ее дочери. Следователи встречались и с самой женщиной. Информация об угрозах не подтвердилась, - сообщили корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» в ведомстве.

В администрации Себежского района уточнили, что «все это дело не носит политический характер». И возможные негативные оценки со стороны жителей деревни Томсино вызваны не тем, что девочка написала президенту, а тем как стала вести себя Тася и ее мама после этого послания.

- Девочка целыми днями сидит одна дома, предоставлена сама себе, чем именно она там занимается – никто не знает. Мама никак не контролирует ее. А у девочки начинается переходный возраст, и ей сейчас стали интереснее мальчики нежели учеба в школе, тем более дистанционно, - предположили в администрации.

Подтверждением тому стало разбирательство с распространением снимков девочки «интимного характера». Сейчас этим вопросом занимается СУ СК. Следователи сообщили, что девочка вступила в социальной сети в переписку с мальчиком, аккаунт которого оказался фейковым. Однако Тася не знала этого. Когда мальчик попросил интимное фото, девочка сделала снимок на свой телефон и отправила своему так называемому другу в личном сообщении. Однако вскоре фото попали в соцсети.

- Фейковую страничку создала несовершеннолетняя девочка, ее личность установлена, проводятся мероприятия для выяснения всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в региональном управлении СК.

По неофициальной версии, обеим девочкам, Тасе и той, что ее так жестоко разыграла в соцсетях, нравился один и тот же мальчик. Выманивание интимных фото могло стать приемом для устранения соперницы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что не досказывает мама девочки из Псковской области

Почему в истории с Тасей, которая написала президенту о покупке мотоблока для мамы, не фигурирует ее старшая сестра и новый отчим? «Комсомолка» попыталась разобраться в этой громкой истории и в результате всплыло немало странных эпизодов: долги мамы девочки в Ленинградской области, проживание 16-летней сестры Таси отдельно от семьи, нежелание женщины прописываться в Псковской области для получения социальных мер поддержки (подробности).

Губернатор Псковской области дал команду

В регионе по поручению губернатора создана специальная комиссия, которая займется расследованием ситуации, связанной с девочкой Тасей и ее мамой (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Громкие происшествия в Псковской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Я не вижу семью и получаю копейки": врач-травматолог из Тольятти обнародовал свою расчетку с зарплатой в 14 тыс. рублей за месяц
В минздраве объяснили, что отделение травматологии в феврале не выполнило план, отсюда и отсутствие стимулирующих выплат и такая маленькая зарплата
Новости 24
В голосовании за звание лучшего свадебного фотографа Псковской области лидирует Константин Тищенко
Очевидцев наезда джипа на пешехода ищут в Пскове
В Пскове открывается Духовная академия для мирян
В Пскове назвали победителей конкурса «Ученик года – 2019»
На берегах Псковского и Чудского озер организованы посты для остановки рыбаков
Московский институт поможет псковским дорогам
Фандрайзинг изучают участники псковского проекта «Лидер года»
Жительница Пскова оказалась на скамье подсудимых за нападение на полицейского
В Пскове оштрафована владелица закусочной «Два капитана»
Псковские пограничники не дали вывезти из России штык-нож времен Великой Отечественной войны
В Невельском районе пограничники арестовали две машины с металлоломом
В Пскове утвердили проект знака Ганзейский дней
Некоторые из экспонатов музея-заповедника «Михайловское» увидят в Берлине
В Невеле мужчина угнал автомобиль у сестры своей сожительницы
В Пыталовском районе пограничники не дали незаконно перевезти пистолет и резиновую дубинку