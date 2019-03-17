Что не досказывает мама девочки из Псковской области, написавшей о мотоблоке президенту

В этой истории о девочке из маленькой деревни Томсино Псковской области, на первый взгляд, все лежит на поверхности. Жила была одиннадцатилетняя девочка Тася, написала она однажды президенту с просьбой подарить ее маме мотоблок. Потому как живут они в деревне, огород большой, мама одна перекапывает его лопатой.

Журналисты приехали, пофотографировали, поснимали на видео, пообщались с автором послания и ее мамой. Можно сказать, что школьница проснулась знаменитой.

Вскоре стали приходить письма, полетели из разных уголков страны посылки. Кто-то переводил деньги, другие отправляли вещи для ребенка. И вдруг в конце февраля – начале марта этого года все будто ополчились против мамы и дочери.

ОСТАВИЛА ЖИЛЬЕ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И ПЕРЕЕХАЛА В ДЕРЕВНЮ

Пишут, что всему причиной зависть односельчан и коллег по больнице, где мама девочки, Елена, работала санитаркой. Давайте попробуем разобраться.

Вот в этом домике и живет Елена, ее дочь Тася, а еще и гражданский муж, который практически нигде не фигурирует и в даже в новостные сюжеты съемочных групп ни разу не попал. Фото: ГТРК "Псков".

Итак, известно, что семья не так давно переехала в деревеньку из Ленинградской области. В одном из интервью героини пояснили это желанием свободы. Мол, в деревне можно громко слушать музыку, никто тебя не будет ни в чем ограничивать. К тому же, хозяйство, свои козы, свой огород. Но долгое время фамилия мамы фигурировала на сайте судебных приставов по прежнему месту жительства. Женщина задолжала за коммунальные платежи и по налогам как индивидуальный предприниматель более 200 000 рублей. И после переезда в Псковскую область с ее небольшой зарплаты по исполнительному листу ежемесячно 6000 рублей шли в счет погашения долга.

Журналисты писали, будто женщина купила или арендовала небольшой дом в деревне. Однако в Томсино, так называется этот населенный пункт, местные жители говорят, что дом принадлежит гражданскому мужу Елены, то есть мамы девочки.

- Встретились они в Ленинградской области, он - бывший военный. Сладилось у них, вот и решили жить вместе, переехали, - рассказывают соседи.

Но сама Елена за это жилье никаких денег никому не платила.

Кстати, переезжать в Псковскую область помогала, в том числе местная районная администрация. Давали машину для перевозки домашнего скота.

ПРОПИСКУ МЕНЯТЬ НЕ СТАЛА

Устроилась Елена санитаркой. Не медсестрой, как уверяют многие, а именно санитаркой в местную районную больницу. Ведь медицинского образования у нее нет. Она когда-то работала в хосписе.

Девочка пошла в местную школу. Но вскоре ее перевели на домашнее обучение. Причиной, как отмечают соседи, стало поведение самого ребенка. Она была замечена в кражах. Поговаривали, будто пропали в разное время и у разных людей кошелек и мобильный телефон.

Когда об этой семье написали в СМИ, местные жители мягко сказать удивились. И критика в адрес Елены и ее дочери не раз действительно звучала. Выговаривали больше не за то, что те написали президенту, а за то, как подается их история журналистами. Съемочные группы то и дело приезжают в деревню, снимают, как девочка покупает хлеб в магазинчике, как ухаживает за козами. И молчат, что у семьи есть еще одна дочь – 16-летняя девочка живет сейчас в Ленинградской области, в той самой квартире, откуда выехала Елена с Тасей. Почему ни она, ни гражданский муж Елены нигде не фигурируют, не ясно.

Журналисты критикуют и бездействие местной соцзащиты. Но как рассказали в областном профильном комитете, к семье приходили социальные работники, предлагали заключить социальный контракт на покупку мотоблока. Помогать какими-то выплатами, оказывать другие виды социальной поддержки невозможно, уточнил начальник ведомства Армен Мнацканян. Причина в том, что прописана семья все еще в Ленинградской области. Им предлагали помочь в оформлении документов с пропиской, но Елена почему-то отказалась. А вот с соцконтрактом на покупку техники все застопорилось, ведь пока Елена числится среди должников, все крупные покупки могут быть арестованы судебными приставами.

ТАК БЫЛА ЛИ ТРАВЛЯ

В администрации района рассказали, что после первых же публикаций о том, что Елену и ее дочь как-то притесняют и обижают, была встреча с женщиной. Прямо спрашивали: есть какое-то давление, кто-то оскорбляет, в больнице неприятности? Но Елена сказала, что ничего такого не было и нет.

Между тем в медучреждении уточнили: как в любом женском коллективе могли появиться конфликты или недопонимания с коллегами. Но не более того.

Жители деревни между тем активно обсуждают новые публикации в СМИ.

- Мотоблок, о котором написали журналисты, якобы Елена купила его на присланные доброхотами деньги, на подворье семьи так и не появился. Зато в доме действительно новый телевизор, - посетовал в беседе с корреспондентом «Комсомолки» один из соседей.

Местный телеканал в одном из сюжетов поведал, что у Елены теперь есть и новые желания. Она, к примеру, мечтает о душевой кабине, копит деньги.

Двенадцатилетняя Тася в конце февраля познакомилась в соцсетях с неким мальчиком и он попросил фотографию девочки, как говорят следователи "интимного характера". Фото: ГТРК "Псков".

В конце февраля выплыла еще одна неприятная история. Фотографии Таси, на которых она в обнаженном виде, а девочке сейчас 12 лет, появились в социальных сетях. Как уточнили в Следственном управлении Следственного комитета России по Псковской области, с фейковой странички кто-то писал девочке и попросил прислать такое фото. И она в силу своего возраста и неопытности отправила. Как этот снимок оказался потом в местных интернет сообществах, следователи уже установили и сейчас работают с автором переписки. К слову, это тоже несовершеннолетний ребенок.

- Проведена проверка и по фактам о якобы имевших место угрозах в адрес женщины и ее дочери. Эта информация не подтвердилась, - заявили в СУ СК России по региону.

Одним словом, вопросов в этой истории больше чем ответов на них. 14 марта Елена написала заявление по собственному желанию и уволилась из больницы. Говорит, что в ближайшее время планирует переехать в другой район. А еще соседки шепчутся, будто гражданский муж расстается с Еленой, устал он от этой истории.