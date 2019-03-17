2019-03-17T19:38:25+03:00
Общество

По поручению псковского губернатора специальная комиссия разберется в истории с девочкой Тасей, писавшей президенту о мотоблоке

К работе подключены сотрудники комитетов здравоохранения, образования и социальной защиты
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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Специальная комиссия создана в Псковской области по поручению главы региона для разбирательств в ситуации с семьей Перчиковых. Фото: Александр Анцифриев.Специальная комиссия создана в Псковской области по поручению главы региона для разбирательств в ситуации с семьей Перчиковых. Фото: Александр Анцифриев.
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В Псковской области по поручению губернатора Михаила Ведерникова сформирована специальная комиссия, задача которой разобраться в ситуации с семьей из Себежского района. Елена и ее дочь Тася, как сообщили СМИ, стали жертвами травли со стороны местных жителей. Якобы после письма главе государства с просьбой подарить маме мотоблок начались проблемы у школьницы, а позднее и у мамы, работавшей санитаркой в местной районной больнице.

Глава региона включил в состав комиссии руководителей комитетов по здравоохранению, образованию, социальной защите, уполномоченного по правам ребенка в Псковской области, представителей районной администрации и своего первого заместителя, курирующего социальную сферу.

В ближайшее время члены комиссии выйдут в Томсино для встречи с Еленой, «чтобы всесторонне разобраться в ситуации», - сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе главы региона.

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Что происходит в Томсино

В маленькой деревеньке Елену и ее дочь Тасю знают теперь все местные жители. Девочка прославилась тем, что написала президенту и попросила мотоблок для мамы, чтобы перекапывать огород. Но спустя какое-то время женщина и ее дочь стали жаловаться на соседей (подробности).

Семья настаивает: они стали жертвами травли

Елена и ее дочь жалуются на постоянные укоры от жителей деревни Томсино. Им даже якобы угрожают. СУ СК России по Псковской области провел проверку о фактах угроз (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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