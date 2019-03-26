Жительница Омска, выступившая на митинге против строительства «Титан–Полимера», оказалась тамадой из Пскова

Митинг против строительства в Пскове предприятия группы компаний «Титан» обрастает все новыми и новыми подробностями. Едва затихли споры, почему именно коммунисты организовали общественное собрание, почему так много политиков выступало на площадке, а представителями инвестора не дали слово, как в социальных медиа всплыла новая деталь.

Те, кто присутствовал на митинге, помнят выступление жительницы Омска, женщины, которая специально приехала в Псков, чтобы предостеречь горожан от грозящей им беды. Именно ее выступление показалось одним из самых достойных доверия. Но, как выяснили авторы анонимного телеграм-канала «Псковский правдоруб», омичка оказалась псковичкой, которая имеет страничку в интернете и предлагает услуги тамады, а зовут ее Галина Ларионова.

«Я привыкла удивлять публику, к каждому гостю я нахожу подход. Хотите увидеть на своем празднике небольшие чудеса, услышать хорошее пение, открыть в себе и своих друзьях новые таланты и получить целую кучу призов? Тогда обращайтесь ко мне», - заявлено на ее страничке на одном из сайтов организаторов праздников.

Указана и стоимость услуг – от 10 тысяч рублей.

Авторы телеграм-канала предположили, что кто-то из организаторов нанял женщину для «работы» на митинге.

Редакция «Комсомольской правды – Псков» созвонилась с Галиной Ларионовой.

- У меня постоянная регистрация в Омске, собственная квартира находится в Омске. Сбежала я из Омска, в первую очередь, из-за экологии, - рассказала она.

Женщина призналась, что действительно перебиралась в Псков, но сейчас постоянно здесь не живет.

-Не скажу, что я прямо в Пскове живу. Я сюда периодически приезжаю. А живу на чемоданах, - добавила Галина Ларионова.

Женщина настаивает, что на митинг пришла, чтобы предостеречь псковичей «потому что город жалко». А потому ей обидно видеть серии публикаций в СМИ о том, что ее могли как тамаду нанять по объявлению для выступления на митинге.

- Это настолько старое объявление, что мне даже смешно. Оно на всякий случай оставлено в интернете, - добавила она.

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Одного из представителей ГК «Титан», который попытался объяснить присутствующим на митинге псковичам, каковы особенности проекта будущего предприятия, оттолкнули от микрофона. Мужчину, который с кулаками полез на выступающего, тут же задержала полиция (подробности).