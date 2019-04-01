В Псковской области начинается весенняя часть проекта «Губернаторский дневник»

В шестой раз в Псковской области реализуется проект «Губернаторский дневник». 12 сильнейших школьников будут выбраны по его итогам. И каждый из них получит приглашение побывать в гостях у Михаила Ведерникова, губернатора Псковской области.

Уже определены 8 участников такой встречи: Анастасия Веске, Ольга Асланян, Ксения Леонова, Анастасия Алексеева, Елизавета Люстрова, Арина Савицкая, Александр Корепин, Степан Тимофеев.

Впереди весенний триместр. И это означает, что по его итогам в мае мы назовем еще четырех школьников региона.

Для тех, кто никогда не слышал о данной акции, расскажем: по итогам триместра мы принимаем бланки. В них необходимо выписать пятерки по всем школьным предметам - за каждый месяц свой бланк. Итого по итогам весеннего триместра в конверт надо будет вложить три бланка. Каждый из них должен быть правильно заполнен, не забывайте указать имя ученика, контакты родителей. Обязательно в бланке должен поставить подпись директор школы, он же поставит печать образовательного учреждения. Обратите внимание, выставляют только те пятерки, которые отражены в журнале. Отметки «отлично» из тетрадей за выполнение домашнего задания не учитываются.

В редакции при участии экспертов комитета по образованию Псковской области все оценки проверяются и только потом суммируются. Те ребята, которые набирают максимальное количество пятерок в своих возрастных группах, признаются лидерами проекта.

В конце мая они будут приглашены в Псков. Здесь их ждет чаепитие в кабинете главы региона, экскурсия и подарки. Михаил Ведерников уже распорядился выделить всем победителям путевки в загородные оздоровительные лагеря.

КСТАТИ

Бланк за март можно уже вырезать и заполнить сразу. Отправлять его пока не стоит. Лучше отложить до конца весны. А потом сложить в конверт и выслать в адрес редакции сразу три бланка: за март, апрель и май.

Если у вас возникли какие-то вопросы о ходе акции, смело обращайтесь в редакцию «Комсомолки» по телефону (8112) 57-39-97. Вы также можете отыскать нашу группу в социальной сети «ВКонтакте» «Губернаторский дневник в Псковской области», в ней регулярно появляются самые актуальные новости.

Удачи!

КОНКРЕТНО

«Комсомольской правды - Псков» писала подробнее о победителях осеннего и зимнего триместра.