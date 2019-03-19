Зимняя четверка отличников готовится ко встрече с губернатором Псковской области

Весна идет, весне дорогу. Прошла зима со всеми ее простудами, снегами, морозами, карантинами и новогодними праздниками. Все школьники потрудились на славу, теперь время подводить итоги. Что «Комсомольская правда - Псков» удовольствием и делает.

Прежде чем рассказывать о победителях, подведем общие итоги зимнего триместра. Заявок на участие в этот раз поступило чуть меньше, чем по результатам осени. Могли сказаться и каникулы, и болезни. Все вместе ученики заработали несколько тысяч отметок «отлично». Самым продуктивным выдался декабрь.

Больше всего заявок поступило в младшей возрастной группе акции, это ученики 2-4 классов. Среди школ лидером по количеству участников, как и в прошлые годы, остается Островская средняя школа № 7 - девять школьников заполнили и прислали бланки «Губернаторского дневника». Не отстает и Пустошкинский центр образования - шесть школьников участвовали в зимнем этапе акции.

Посмотрим, кому же из них удалось набрать максимальное количество пятерок и кто в конце мая отправится в гости к губернатору Псковской области.

В ПОИСКАХ СВОЕГО ПРИЗВАНИЯ

Победитель прошлых лет Степан Тимофеев, Кудеверская средняя школа, 171 отметка «отлично»

Степан Тимофеев.Фото: Сергей ГЕРАСИМОВ

Степан Тимофеев во второй раз отправится на прием к губернатору Псковской области. С первой встречи у него осталось большое количество положительных эмоций.

- Он, конечно, очень был воодушевлен, приехал радостный, что побывал на встрече, посидел в кресле губернатора, видел главу региона, задавал ему вопросы. Очень понравилась ему и экскурсия по театру, - рассказала в беседе с корреспондентом «Комсомолки» Наталья Тимофеева, мама Степана. - Большое удивление и радость вызвали путевки в летний лагерь.

Из-за стольких положительных эмоций Степан решил снова участвовать в акции. Не остановило его и то, что в осеннем триместре у него победить не получилось. В 9 классе уже не так много оценок удается зарабатывать, как раньше, но Степан все равно старается.

- К числу любимых предметов добавилась информатика, - заметила Наталья Григорьевна. - Решил, что будет по ней сдавать экзамен. Все так же нравится математика, биология. Подготовка к экзаменам сейчас, конечно, занимает много времени.

Что касается предпочтений победителя зимнего триместра, то мало что успело поменяться за полгода. Степан все такой же ярый футбольный болельщик. Да и сам не упускает возможности в свободное время погонять мяч с друзьями. Вместе с другими учениками Степан защищает честь школы на соревнованиях. А вот к готовке ученик 9 класса немного остыл. Испечь блины или бисквит он, конечно, может, но делает это уже реже.

- Степан еще в поисках своего призвания, - заметила мама ученика. - Пока что размышляет, оставаться ли в 10 и 11 классе. Там за два года можно будет уже определиться с будущей профессией.

ПОХВАЛЬНЫЕ ГРАМОТЫ И ЛЕПКА ИЗ ГЛИНЫ

Елизавета Люстрова, 3 класс, Белорусская средняя школа (филиал Гавровской СШ) Пыталовского района, 177 пятерок

Фото: Из семейного архива.

Елизавета учится на отлично все три года своей школьной жизни. Берет пример со старшей сестры, которая все 11 классов окончила с похвальными грамотами.

- Во многом это заслуга преподавателя, - заметила Анна Вересова, мама юной победительницы зимнего триместра. - Старшая дочь ходила к Николаевой Татьяне Михайловне, и младшая у нее учится.

По словам мамы Елизаветы, именно первый учитель дает старт любознательности и успехам ребенка. Но и семья в стороне не остается. Помогает с учебой даже бабушка. Из любимых предметов Елизаветы можно выделить математику и английский язык.

- Мы с подачи учительницы во всяких конкурсах стараемся принимать участие, плакаты рисуем, - рассказала Анна. - Так и в «Губернаторский дневник» попали.

А еще сейчас Елизавета занимается в музыкальной школе по классу гитары, из полимерной глины частенько лепит разные предметы быта и посуду. Но и от обычных детских развлечений школьница не отказывается и не прочь иногда поиграть со своими куклами.

В МЕЧТАХ О МОСКОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Арина Савицкая, 7 класс, Лицей «Развитие» города Пскова, 226 отметок «отлично»

Арина Савицкая. Фото: Из семейного архива.

Об акции «Губернаторский дневник» семья Арины Савицкой узнала по радио. Играла рекламная вставка, и там прозвучало название акции. Решили поучаствовать. Почему бы и нет? Арина круглая отличница. Решено. Но не все сразу получилось.

- Об этой акции еще два года назад услышали, - заметила Ольга Савицкая, мама Арины. - В прошлом году нам не удавалось победить. В этом году мы уже дважды пробуем присылать бланки. В этот раз все сложилось удачно.

Среди любимых предметов у Арины математика, да и вообще ребенок больше тяготеет к техническим наукам. Но оценки по русскому языку и литературе от этого не страдают. С будущей профессией Арина пока что не определилась, но у школьницы уже есть мечта - поехать учиться в Московский государственный университет.

А вот свободного времени у Арины очень мало. Учебу в школе девочка совмещает с занятиями художественной гимнастикой. На этом поприще удалось добиться определенных высот, например, звания кандидата в мастера спорта.

- Арина ездит постоянно на разные соревнования и по России, и за границу, - рассказала Ольга Савицкая. - Часто привозит награды. Призовые места занимает регулярно.

Дополнительно Арина занимается в школе одаренных детей. Здесь она углубляет знания в любимых предметах: математике и английском. Получается, что у девочки все время расписано. Школьница только к семи вечера иногда приходит домой. Но все, чем она занимается, - в радость.

ОТЛИЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В СПОРТЕ И УЧЕБЕ

Александр Корепин, 8 класс, Псковский технический лицей, 143 отметки «отлично»

Александр Корепин. Фото: Из семейного архива.

Александр Корепин - второй мальчик среди победителей двух триместров акции «Губернаторский дневник». Инициатором участия школьника в проекте стала классный руководитель Наталья Алексеевна Чугунова. Маме Александра, которая не знала об участии сына в акции, корреспондент «Комсомолки» сообщил о результатах по телефону.

- Саша помимо учебы занимается легкой атлетикой, - рассказала Елена Корепина. - На соревнованиях был и в Санкт-Петербурге, и в Ленинградской области. Призовые места занимает. Бегает в основном как спринтер на короткие дистанции. Он и в спортивный лагерь смог съездить.

Там Александр открыл себя с новой стороны для родителей: начал принимать активное участие в художественной самодеятельности. До этого был, можно сказать, стеснительным, а потом преобразился. Танцы, сценки, песни. И такое случается.

Из любимых предметов - английский язык. Раньше Александр и дополнительно им занимался, а теперь, после перехода в ПТЛ, времени на дополнительные занятия особо нет. Также среди увлечений подростка школьные брейн-ринги, рыцарские игры. В целом Александру нравятся интеллектуальные игры. Телевикторину «Что? Где? Когда?» школьник старается не пропускать.

Но и свободное время у Александра бывает. Правда, он его проведет скорее за компьютером, чем за чтением какой-нибудь книжки. Елена Корепина сетует, что интересные произведения забрасываются сыном, хотя по школьной программе все прочитано.

- Классный руководитель старается, чтобы Саша участвовал в разных олимпиадах, кружках, - заметила Елена Геннадьевна. - А дальше он сам выбирает, где ему участвовать интересно и где время позволяет.

СПРАВКА «КП»

Акция «Губернаторский дневник» проводится в Псковской области на протяжении шести лет. За это время ее участниками стали сотни школьников, несколько десятков из них встретились с главой региона.

Действует акция в течение учебного года. Каждый триместр редакция определяет четырех победителей. По итогам года 12 школьников попадают на чаепитие к губернатору, а еще летом едут отдыхать в детские оздоровительные лагеря, путевки им дарит Михаил Ведерников. Количество победителей может быть больше, если в одном из триместров у победивших в одной возрастной группе будет одинаковое количество пятерок.

Официальным партнером проекта «Губернаторский дневник» в учебном году 2018/2019 стал «Ростелеком».

КОНКРЕТНО

О победителях осеннего триместра можно узнать ЗДЕСЬ.