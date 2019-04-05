«Миллиарды на культуру»: На реставрацию каких памятников Псковская область получит деньги

По итогам визита в Псковскую область председателя наблюдательного совета госкорпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ, председателя Совета АНО «Возрождение объектов культурного наследия» Сергея Степашина региональные власти озвучили: на реставрацию, восстановление и сохранение большого комплекса уникальных памятников будут выделены 12 млрд рублей.

Сергей Степашин побывал в Пскове и лично осмотрел памятники, нуждающиеся в реконструкции и консервации.Фото: Сергей ГЕРАСИМОВ

ОСТРЫЙ ВОПРОС СОХРАНЕНИЯ ПАМЯТНИКОВ

Для Псковской области, можно сказать, это жизненно необходимые средства. Благодаря им удастся в буквальном смысле этого слова – спасти уникальные памятники.

В списке реставраций и работ по консервации 20 объектов. Особое внимание будет уделено двум псковским жемчужинам – Мирожскому и Снетогорскому монастырям.

На сохранение фресок 12 века в Спасо-Преображенском соборе Мирожского монастыря в Пскове выделят крупную сумму денег.Фото: Сергей ГЕРАСИМОВ

В первом случае речь идет о Спасо-Преображенском соборе, сокровищнице Пскова, стены которого украшают фрески 12 века. Яркие краски, удивительные черты образов – все это сохранилось до наших дней. Но сегодня собору угрожают подтопления. Он возведен на известняковой плите на берегу реки Великой, и в годы сильных паводков вода поднимается до уровня пола храма. Все это влияет на температурный режим внутри собора, на влажность, а, следовательно, разрушает сам памятник и живопись в нем.

Снетогорский монастырь – еще одна жемчужина Пскова. Он тоже возвышается над рукавом реки Великой. Но в его случае проблема в осыпании известняка. Сейчас одна из башен буквально повисла над рекой. Чтобы спасти ее и храмы, в том числе, собор Рождества Богородицы с удивительными фресками 14 века псковской школы иконописи, необходимы работы по укреплению берега.

Оба эти памятника попали в перечень тех, которые профинансируют в ближайшие годы.

Снетогорскому монастырю необходимы работы по укреплению берега - известняковая скала осыпается.Фото: Сергей ГЕРАСИМОВ

МЕЛЕТОВО, ВОЛЫШОВО, ПСКОВ

Но в список попали и другие объекты. Например, Троицкий собор в Пскове, церковь Рождества Христова в Малах, епархиальное подворье и церковь Одигитрии в Пскове, Печорский монастырь, Успенскую церковь в Мелетово. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в администрации Псковской области, большинство этих памятников Сергей Степашин лично осмотрел во время визита в Псков 4 и 5 апреля 2019 года. Каждый объект обсуждался детально с главой региона Михаилом Ведерниковым и митрополитом Псковским и Порховским Тихоном.

Но и это еще не все. В планы предстоящих работ включена консервация усадьбы Строгановых в Порховском районе – Волышово. В минувшем году здесь произошел пожар. Волонтеры смогли своими силами расчистить пепелище. Но памятник нуждается в помощи, в особых условиях охраны.

Известно, что привлекать планируется, в том числе, внебюджетные средства.

- Этим работа не ограничивается, мы продолжаем участвовать во всех программах по линии министерства образования, министерства культуры, минстроя, - уточнил глава региона.

Сергей Степашин, Михаил Ведерников и митрополит Тихон лично осматривали объекты, которые включат в программу реставрации и консервации в ближайшие годы.Фото: Сергей ГЕРАСИМОВ

КСТАТИ

Приоритет в привлечении к работам на объектах будет отдан псковским компаниям или тем компаниям, которые зарегистрируются на территории региона.