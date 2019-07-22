2019-07-22T13:47:05+03:00
Общество

Как побывать в Рдейском заповеднике, не покидая Пскова

Рдейский заповедник везет на экологический праздник «РосянкаFEST» необыкновенную фотовыставку
Алиса СОЛНЦЕВА
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Фото: Рдейский заповедник. Посетителей заповедной территории ждёт много интересного.Фото: Рдейский заповедник. Посетителей заповедной территории ждёт много интересного.
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Густые леса, пение птиц и плывущий по маленькому озеру бобер. Болота, покрытые пышным ковром мха, и причудливые растения. Когда мы сможем очутиться в таком месте?

Представится возможность посетить Рдейский заповедник, не выезжая из Пскова. Наши друзья из Новгорода везут на экологический праздник «РосянкаFEST» фотовыставку.

Представляете, сколько удивительных мест и обитателей можно встретить в природном заповеднике площадью 36 тысяч 922 гектара? Вот и мы не представляем!

Фото: rdeysky.org. Семейная пара лосей вышла на прогулку по заповедному лесу.

Фото: rdeysky.org. Семейная пара лосей вышла на прогулку по заповедному лесу.

Пять лет новгородские экологи охотились за впечатляющими видами, неуловимыми животными и быстрыми птичками и редкими растениями. Вы увидите на фотографиях многообразие пейзажей верхового болота и его обитателей в восточной части Полистово-Ловатской болотной системы. Завораживающие кадры ландшафтов во все времена года покорят вас магической энергетикой.

Фото: rdeysky.org. Природа Рдейского заповедника готовит множество сюрпризов туристам.

Фото: rdeysky.org. Природа Рдейского заповедника готовит множество сюрпризов туристам.

Рдейский заповедник уверен, что после «Росянки» вы купите билеты до Новгородской области и увидите все чудеса своими глазами.

Фотовыставка, а также игры, квесты, мастер-классы и призы ждут вас на «РосянкаFEST». Подробнее ЗДЕСЬ.

Фото: rdeysky.org. Крылатых жителей можно встретить в заповедных лесах Новгородской области.

Фото: rdeysky.org. Крылатых жителей можно встретить в заповедных лесах Новгородской области.

Приходите в Детский парк 27 июля в 11 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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