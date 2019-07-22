Как побывать в Рдейском заповеднике, не покидая Пскова

Густые леса, пение птиц и плывущий по маленькому озеру бобер. Болота, покрытые пышным ковром мха, и причудливые растения. Когда мы сможем очутиться в таком месте?

Представится возможность посетить Рдейский заповедник, не выезжая из Пскова. Наши друзья из Новгорода везут на экологический праздник «РосянкаFEST» фотовыставку.

Представляете, сколько удивительных мест и обитателей можно встретить в природном заповеднике площадью 36 тысяч 922 гектара? Вот и мы не представляем!

Фото: rdeysky.org. Семейная пара лосей вышла на прогулку по заповедному лесу.

Пять лет новгородские экологи охотились за впечатляющими видами, неуловимыми животными и быстрыми птичками и редкими растениями. Вы увидите на фотографиях многообразие пейзажей верхового болота и его обитателей в восточной части Полистово-Ловатской болотной системы. Завораживающие кадры ландшафтов во все времена года покорят вас магической энергетикой.

Фото: rdeysky.org. Природа Рдейского заповедника готовит множество сюрпризов туристам.

Рдейский заповедник уверен, что после «Росянки» вы купите билеты до Новгородской области и увидите все чудеса своими глазами.

Фотовыставка, а также игры, квесты, мастер-классы и призы ждут вас на «РосянкаFEST». Подробнее ЗДЕСЬ.

Фото: rdeysky.org. Крылатых жителей можно встретить в заповедных лесах Новгородской области.

Приходите в Детский парк 27 июля в 11 часов.