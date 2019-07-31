Стала известна программа празднования Дня ВДВ-2019 в Пскове

Стала известна программа торжественных мероприятий Дня ВДВ-2019 в Пскове. Как рассказал «Комсомольской правде-Псков» представитель 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии по связям с общественностью Дмитрий Харичков, 2 августа псковичей ждут торжественные мероприятия в честь дня воздушно-десантных войск.

8.00 — 8.30 - Возложение цветов к памятному знаку генерала Маргелова и мемориальной доске по улице Маргелова, дом 19.

(Место проведения: Псков, ул. Генерала Маргелова)

8.00 — 8.15 - Возложение цветов к памятнику воинам-десантникам 6-й роты.

(Место проведения: Псковский район, д. Черёха, ул. Санаторная, мемориал в память о подвиге 6-й парашютно-десантной роты)

Один из псковских фонтанов даже в День ВДВ закрыт на реконструкциюФото: Алексей ФОКИН

10.00 — 10.30 - Торжественное построение личного состава воинских частей соединения, подъём флагов РФ и ВДВ, исполнение гимна РФ, вынос боевых знамен воинских частей.

(Место проведения: полигон «Завеличье»)

10.30 — 11.00 - Митинг, посвящённый празднованию 89-й годовщины со дня образования ВДВ, торжественное поздравление личного состава.

(Место проведения: полигон «Завеличье»)

В связи с тем, что стадион «Машиностроитель» находится на реконструкции, показательных выступлений военнослужащих в этом году не планируется. Ремонтируют и один из псковских фонтанов. На объекте у Рижской гостиницы полностью заменят трубопровод и отреставрируют чашу фонтана. Строители завершат работы лишь к 20 августа.

Гостей и жителей города приглашают на "Десантный взвод-2019"Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Однако с 3 по 13 августа псковичей приглашают посетить все этапы конкурса «Десантный взвод», участниками которого станут более 20 команд со всего мира. В рамках мероприятия военнослужащие преодолею полосу препятствий, постреляют из гранатомётов и даже устроят гонки на боевых машинах. А доставят к площадкам «Десантного взвода» бесплатные автобусы.