Псковичей приглашают на зрелищные армейские соревнования «Десантный взвод – 2019»

СЕГОДНЯ 10:55 2019-07-31T10:55:57+03:00

"Десантный взвод - 2019" пройдет в Псковской области с 3 по 13 августа Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

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Псковичей приглашают на все этапы конкурса «Десантный взвод – 2019».

Главный судья международного конкурса военнослужащих «Десантный взвод – 2019», генерал-майор Сергей Волык, сообщил подробности проведения армейских соревнований, которые начнутся в Псковской области 3 августа. Об этом «Комсомольской правде-Псков» сообщили в пресс-службе города Пскова.

Торжественное открытие «Десантного взвода» состоится 3 августа в 10.30 на полигоне «Завеличье». Армейские игры пройдут в 4 этапа с 3 по 13 августа на полигонах «Завеличье», «Струги Красные» и площадке приземления «Кислово».

Преодоление полосы препятствий, стрельба из гранатометов, прыжки с парашютом, гонка на боевых машинах и другие зрелищные армейские дисциплины проверят бойцов на прочность.

Участникам из других стран не пришлось отказываться от бытовых привычек: командам выделены отдельные помещения и предложены варианты меню. В Псковскую область приедут более 400 военнослужащих из 21 государства, первые тренировки уже начались.

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ИСТОЧНИК KP.RU