2019-07-30T11:15:05+03:00
Общество

На конкурс «Десантный взвод – 2019» псковичей доставят бесплатные автобусы

На церемонии открытия и закрытия можно будет добраться на шаттлах или автобусах №19, №107 и №107-Э
Алиса Солнцева
Поделиться:
Участники соревнований ждут, что псковичи приедут поддержать их на открытии конкурса "Десантный взвод - 2019"Участники соревнований ждут, что псковичи приедут поддержать их на открытии конкурса "Десантный взвод - 2019"Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО
Изменить размер текста:

Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области выделит бесплатные автобусы для удобства трансфера зрителей до места проведения конкурса «Десантный взвод – 2019».

Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, 3 и 13 августа зрители смогут доехать до полигона «Завеличье» на шаттлах, пригородных автобусах №107 и №107-Э и на городском автобусе №19, маршрут которого будет продлен до места открытия игр.

Бесплатный транспорт проедет по круговому маршруту: полигон «Завеличье», 10 школа, улица Юбилейная, магазин «Маяк», улица Маргелова, полигон «Завеличье». Шаттлы будут курсировать с интервалом в 10-15 минут.

Для водителей на улице Маргелова 3 и 13 августа будет ограничена возможность остановки и стоянки, однако на полигоне «Завеличье» предусмотрена парковка на 300 транспортных средств. Подъезд к полигону возможен с улицы Маргелова или по дороге «Псков – Палкино».

Подготовка к международному этапу армейских соревнований «Десантный взвод» уже началась.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Псковской области планируют создать специализированную медбригаду для помощи ветеранам
Строительство трех современных лагерей планируют власти Псковской области
В Красногородском районе к празднованию 75-летия со дня освобождения завершился ремонт мемориала
Детскую площадку в деревне Дачное Дновского района привели в порядок
В Псковской области запретили ввезти 20 тонн капусты из Республики Беларусь
Житель Бежаниц ответит за оскорбление полицейского
Псковская спортсменка завоевала серебро в чемпионате мира по рогейну
Михаил Ведерников и Андрей Турчак решили открыть в Пскове кадетский корпус в честь героев, погибших в Чечне
Известная журналистка Божена Рынска сломала руку на фотосессии в Псковской области
В Псковской области появится отдел фестивалей
Михаил Ведерников отметил высокий уровень мероприятий Ганзейских дней в Пскове