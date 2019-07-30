На конкурс «Десантный взвод – 2019» псковичей доставят бесплатные автобусы

СЕГОДНЯ 11:15 2019-07-30T11:15:05+03:00

Участники соревнований ждут, что псковичи приедут поддержать их на открытии конкурса "Десантный взвод - 2019" Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

На церемонии открытия и закрытия можно будет добраться на шаттлах или автобусах №19, №107 и №107-Э

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Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области выделит бесплатные автобусы для удобства трансфера зрителей до места проведения конкурса «Десантный взвод – 2019».

Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, 3 и 13 августа зрители смогут доехать до полигона «Завеличье» на шаттлах, пригородных автобусах №107 и №107-Э и на городском автобусе №19, маршрут которого будет продлен до места открытия игр.

Бесплатный транспорт проедет по круговому маршруту: полигон «Завеличье», 10 школа, улица Юбилейная, магазин «Маяк», улица Маргелова, полигон «Завеличье». Шаттлы будут курсировать с интервалом в 10-15 минут.

Для водителей на улице Маргелова 3 и 13 августа будет ограничена возможность остановки и стоянки, однако на полигоне «Завеличье» предусмотрена парковка на 300 транспортных средств. Подъезд к полигону возможен с улицы Маргелова или по дороге «Псков – Палкино».

Подготовка к международному этапу армейских соревнований «Десантный взвод» уже началась.

ИСТОЧНИК KP.RU