Отчего так под Псковом берёзы шумят? Сергей Безруков поработал и отдохнул в регионе

Работа, съемки. А в редкие часы отдыха - рыбалка на озере и уха на костре, походы в лес за грибами и задорное катание на велосипеде без рук. Так в Псковской области провел почти месяц знаменитый российский актер театра и кино, режиссер, продюсер и сценарист Сергей Безруков. «Комсомолка» понаблюдала и посчитала.

Первую фотографию из Михайловского в социальной сети Сергей Безруков опубликовал 11 июля. На ней актер сфотографировался под вывеской кафе «Березка». И предложил своим поклонникам запустить флешмоб - поделиться в соцсетях своими снимками на фоне берез. Подписчики Сергея Безрукова радостно подхватили эту идею и за время пребывания актера в Михайловском опубликовали почти 200 снимков на «березовую» тему на своих страничках.

Михайловское на экране

А любимец публики между тем оказался в Пушкинских Горах не просто так. Дело в том, что в Псковской области снимают новый фильм Игоря Угольникова под названием «Учености плоды». И Сергей Безруков в картине играет главную роль.

Чтобы поклонники известного актера и туристы не мешали съемкам, на несколько дней посещение музея-усадьбы «Михайловское» даже пришлось ограничить.

- Центральный дом и стоящий рядом домик няни закрывали с 11 по 14 июля. По сценарию фильма в этом домике жил герой Сергея Безрукова. Кстати, его персонаж действительно существовал. Только звали его Кузьма Афанасьев. Его гитлеровцы назначили директором музея во время оккупации. И впоследствии он составил опись музейных предметов, которые потом вывезли в Германию, - рассказала пресс-атташе государственного музея-заповедника «Михайловское» Лидия Токарева.

Фото: vk.com/sv_bezrukov. Сергей Безруков продемонстрировал костюм героя из новой роли.

Маленький мир

Сергей Безруков на три недели остановился на территории одной из туристических баз отдыха на берегу озера Заозерское в вип-домике. Об этом можно судить по видеозаписям актера в социальной сети. Жил Сергей Безруков в двухэтажном коттедже, где есть все удобства и даже камин.

На снимках Сергея из Пушкинских Гор простая пища без изысков: на завтрак творог со сметаной, а после - кофе из белоснежной кружки прямо на террасе коттеджа у озера в Псковской области. Или чай со свежим земляничным вареньем в беседке у водоема.

Почти в каждой записи из соцсети, сделанной во время пребывания в регионе, Сергей Безруков рассказывал о своих проектах на фоне пушкиногорских пейзажей. Вдохновляющие виды впечатляли более 2 миллионов подписчиков актера. Они все комментировали записи и восхищались регионом. А многие почитатели творчества прямо заявляли о том, что готовы приехать в Псковскую область, чтобы повидать любимого артиста.

Но удача улыбалась не каждому.

Фото: vk.com/sv_bezrukov. На берегу водоёмов Псковской области известный актёр релаксировал и набирался сил на день грядущий.

ДОСЛОВНО

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Поехать что ли, посмотреть на съёмки, вдруг вас увидим?

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Вот и я об этом думаю. Из Великих лук часа 1.5 на машине... Может, рвануть?

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А куда именно ехать? И сколько там съемки, вдруг опоздаем.

natakazakpskov

Ехать в Михаловское, Пушкиногорье. Да это я так, мечтаю увидеть любимого артиста. Про съёмки ничего сама не знаю. Думаю, в Михайловском и так всегда много народу, многие увидели Сергея.

Лишь один из подписчиков написал о личной встрече с артистом в комментариях к одной из фотографий Сергея Безрукова.

-Забавно ! Начали сплав с самых верхов реки Великой, затем зашли в реку Сороть и закончили сплав в Пушкинских Горах... А сегодня утром лично Вас увидел! И уже сам стоял и делал фотографии на этих мостках! Вот такой маленький мир! - удивился он.

Белый гриб, маленькая щучка и дубовый веник

В перерывах между съемками Сергей Безруков отдыхал в тиши пушкиногорского озера. Главным занятием актера, судя по фотографиям в социальных сетях, стала рыбалка.

Актер родился в Москве, а его родители - «коренные волжане». Поэтому, по признанию Сергея, рыбалкой он «заболел» еще с детства, с тех времен, когда побывал на Волге.

В Псковской области на удочку Безрукова попадались подлещик, плотва и красноперка.

А ловил он рыбу прямо с мостков пристани. «Как рыбка?» - интересовались подписчики. А Сергей тут же отвечал: «Супер!»

Фото: vk.com/sv_bezrukov. Поклонники актёра позавидовали богатому улову из Псковской области.

А в один из дней Сергей Безруков даже щучку умудрился поймать. Такое чудо удивило поклонников актера.

- Тут порой клюют такие, что если удочку полегче и леску потоньше... упустишь! - ответил Сергей Безруков своим подписчикам в соцсети. - Видать, малек рядом крутился... Щучка пошла в атаку и схватила.

Улов свой Сергей пускал на уху. Ее для актера готовили сотрудники турбазы на костре прямо под открытым небом. «В итоге уха отменная получилась», - прокомментировал Сергей.

Не обошел вниманием известный актер и лесные дары Псковской области - похвастался подписчикам полной корзиной грибов из Пушкинских Гор. А набрал он их «буквально перед съемкой». Тем же вечером и грибы стали частью кулинарного шедевра.

- Суп был шикарный, а потом еще с картошкой! Супер! - написал Сергей Безруков.

Почти каждый день актер радовал своих подписчиков снимками и видеозаписями из Псковской области. Он то играл огромными шахматными фигурами, то лихо без рук катался на арендованном велосипеде недалеко от турбазы, то парился дубовыми вениками в русской баньке. Поклонники артиста оценили такое времяпровождение в Псковской области.

Фото: vk.com/sv_bezrukov. Червивыми оказались лишь пара грибов из Пушкинских гор.

«Сказка!», «Умиротворение!», «Благодать!» - наперебой восклицали подписчики актера.

Да и сам Сергей, кажется, был согласен с поклонниками.

- На самом деле тут, конечно, сказочно. Ну, если дождя нет. Сам факт, конечно, что здесь когда-то жил Александр Сергеевич... Впечатляет... и эту красоту он видел каждый день. А у нас тут съемки... Главное, с погодой пока везет, - написал Сергей Безруков на своей странице в социальной сети.

Воссоединение в Пушкиногорье

В конце июля погостить в Пушкиногорье прибыла и супруга с детьми Сергея Безрукова. Хотя работа над кинокартиной в Псковской области началась еще в середине июня, семья актера приехала в регион лишь после того, как вернулась с моря.

На Псковщине Сергей Безруков показал семье съемочную площадку в Михайловском. Как написал актер, его сын, Степан, в свои восемь месяцев впервые побывал на месте киносъемок. Малыш очень веселился, когда ему дали померить папину кепку.

- Впечатления незабываемые! Папина кепка из новой роли очень понравилась! Пушгоры! Михайловское! - рассказал известный актер на своей странице в социальной сети.

Фото: vk.com/sv_bezrukov. Завтрак с видом на озеро: не мечта, а реальность!

А под конец съемок любимец публики провел для своих подписчиков маленькую экскурсию по Михайловскому: прошелся с камерой и запечатлел красоты Пушкиногорья.

- Добро пожаловать в Михайловское, дорогие мои, хорошие! Покой и воля! Тишина и спокойствие... Этого здесь через край, - написал актер.

Сейчас в плотном графике съемок Сергея Безрукова наступил перерыв. Актер попрощался с Псковской областью и отправился сначала в Москву на репетицию, а затем «сделал паузу» и прилетел в Сочи с семьей, чтобы отдохнуть на море.

КОНКРЕТНО

Сколько стоит отдых по-безруковски

«Комсомолка» подсчитала сколько примерно будет стоить отдых на природе с комфортом, как у Сергея Безрукова, на турбазах Псковщины, которых немало. Все они предлагают туристам размещение в деревянных коттеджах с разным уровнем комфорта, от размера дома, его укомплектованности и дизайна зависит и цена. Набор услуг турбаз, расположенных рядом с озерами, примерно одинаков. Любителям отдыха на природе предлагают рыбалку, прокат велосипедов, катание на катамаранах, лодках, снегоходах, лыжах в зависимости от сезона, пляжные и настольные игры, баню и другие развлечения. Готовить экотуристы могут сами из привезенных продуктов или, как известный актер, могут наслаждаться изысками местных ресторанов. Кстати, в интернет-отзывах о базе отдыха в Пушкиногорье, на которой отдыхал Сергей Безруков, отмечается, что еда там стоит в 2-3 раза дороже, чем в других заведениях Пушкинских гор.

Итак, цены :

Аренда коттеджа — от 3 -15 тысяч за сутки

(Коттедж Безрукова стоил около 10 000 рублей в день, если верить Букингу).

Прокат велосипедов – 150 -250 рублей в час.

Баня и сауна – 1000 -2500 рублей в час.

WI-FI в коттеджах – от 0 до 1000 рублей.

Завтраки, обеды и ужины в ресторане — от 1000 рублей в день на человека.

Итого: отдохнуть как Сергей Безруков стоит более 240 тысяч за три недели.