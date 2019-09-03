Журналисты о событиях недели в Псковской области: Запасаемся попкорном

В Псковской области прошедшая неделя выдалась щедрой на интересные информационные поводы. Но, самым обсуждаемым стало отнюдь не событие, а пост в социальных сетях. Сделал его губернатор Псковской области Михаил Ведерников. А касался он оценки работ по ремонт и строительству дорог. В одном из населенных пунктов региона подрядчик при укладке асфальта на пешеходной дорожке оставил в центре этой дорожки стол линии электропередач. Тут уж, как говорится, хочешь, обходи, хочешь — перелетай. Про мамочек с колясками и людей в инвалидных креслах явно никто не подумал. Глава региона разместил снимок «результата» работ и сопроводил это гневным постом.

- В одном из районов (добрый, жалею всех, район не называю) в рамках благоустройства делали пешеходную дорожку, а опору столба электропередач не вынесли, она осталась на тротуаре. Наказали мамочек с колясками, пожилых людей, людей с ограничениями по здоровью, - написал губернатор. И продолжил:

- Так и хочется спросить, Вы дебилы?! Как так можно?!! Пока я здесь, так не будет, - пообещал он. Но этим не ограничился. Под постом появились два ярких хештега - #РукоЖопые и #ТупоГоловые.

Еще одна заметная тема — это визит заместителя министра промышленности и торговли России. Даже не столько сам приезд высокого гостя, сколько цель самой поездки. Дело в том, что еще в середине июня глава ведомства Денис Мантуров был назначен куратором региона. Псковская область совместно с Минэкономразвития готовит комплекс мер ускоренного развития, визит, стало быть, стал одним из шагов в этой работе.

Минувшая неделя запомнилась и празднованием юбилея 76-й десантно-штурмовой дивизии.Фото: Дарья ХВАТКОВА

- Мы должны сформировать программу, которая охарактеризует сегодняшнее положение региона, обозначит целевые индикаторы развития до 2024 года, а также будет содержать комплекс приоритетных для области мероприятий. Изначальная цель — не дофинансировать федеральные программы по национальным проектам, а создать документ, который дополнит эту работу, — отметил замминистра.

Детский городок со скалодромом открылся в Печорах.Фото: Дарья ХВАТКОВА

Не обошли внимание журналисты и Печоры. Мало того, что они стали моногородом в августе 2019 года. Благодаря фигуре настоятеля Псково-Печерского монастыря Печоры приобретают и особый политический статус — сюда стекаются представители самых разных политических элит. Примером тому стал праздник Успения Божией Матери 28 августа. Подробный обзор недели подготовило Псковское агентство информации.