2019-10-02T17:52:19+03:00
Общество

Первый участник зарегистрировался на спортивный фестиваль "Маленький чемпион" в Пскове

Семья участвует в фестивале с 2016 года
Алиса Солнцева
Поделиться:
Чемпион маленький, а семьи большие и дружные!Чемпион маленький, а семьи большие и дружные!Фото: Андрей СТЕПАНОВ
Изменить размер текста:

Сегодня, 2 октября, «Комсомолка» дала старт регистрации на фестиваль «Маленький чемпион». Первый купон вышел в свежем номере газеты, и у нас уже появился первый участник.

Сонечка Прокофьева: малышке год и восемь месяцев, но семья уже «сбилась со счету», в который раз их дети вновь выходят на старт.

- Для нас участие в «Маленьком чемпионе» - это уже традиция. Впервые мы пришли на забег со старшим сыном Максимом в юбилейный десятый раз. Теперь участвуем с дочкой Соней, Максим уже большой, ему четыре, - рассказывает глава семейства Анатолий Прокофьев.

Второй раз семья первая на регистрации. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Второй раз семья первая на регистрации.Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Кстати говоря, Анатолий уже в третий раз посоревнуется с другими папами в «папском забеге», как называет мужчина соревнования для отцов маленьких участников.

- Участвую, конечно, и в забеге пап. Дети ведь смотрят, нужно подавать пример! – объясняет Анатолий.

«Комсомолка» разузнала, как готовятся ветераны спортфестиваля.

Во-первых, родители устраивают малышам тренировки, как только узнают о старте регистрации. Привлечь ребенка стараются конфетами, игрушками, и спортсмены в ползунках стремительно идут, а точнее, ползут к своей цели.

Во-вторых, не малых усилий стоит подготовка командного стиля участников. Сначала на семейном совете разрабатывается идея для образов, потом создаются костюмы и, когда ясна концепция, отец семейства готовит плакат. Семейные стенгазеты участвуют в конкурсе и являются эмблемой команды на празднике.

- Да ведь детям весело и интересно! Мы же это не для себя, - заключает отец первой участницы «Маленького чемпиона».

Узнать подробности о «Маленьком чемпионе» можно ЗДЕСЬ.

КСТАТИ

Маленькая чемпионка Соня. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Маленькая чемпионка Соня.Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Малышка Соня Прокофьева весной 2019 года заняла на соревнованиях третье место.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Проект "Маленький чемпион"»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Врач-психиатр: Неплохо было бы нашу медицину полечить. Хватит ее уже травмировать
Известный в Европе ученый, руководитель группы психиатрических исследований в НИИ нейрохирургии имени Бурденко Олег Зайцев ответил на «Вопрос дня» «Комсомольской правды» [аудио]
«В кино меня мог бы сыграть Егор Бероев»: летчик Дамир Юсупов, посадивший на кукурузное поле самолет, рассказал о съемках в кино
Также легендарный пилот поделился с «Комсомолкой» своим отношением к славе и признался, что до сих пор хранит дома «памятный кукурузный початок»
Новости 24
Уникальные фотографии и архивные киноматериалы покажут посетителям выставки к юбилею игументства архимандрита Алипия в Печорах
На улицах Пскова зажглось «умное освещение»
На улице Заслонова в Великих Луках построят детский сад за 107 миллионов
Стало известно, каким категориям туристов не придётся платить за вход в Псковский кремль
В Великих Луках подростки пытались угнать автомобиль
Вход в Псковский кремль станет платным с 1 декабря
Иностранные студенты ПсковГУ сварили щи в Торошино
Проезжающий поезд сбил пьяного мужчину в Псковской области
В Пскове начали расчищать и углублять дно реки Великой
Свыше 21 тысячи пассажиров воспользовались авиарейсом «Псков-Москва» за год
Специалисты горячей линии по переходу на «цифру» в Псковской области продолжат работу до 1 ноября
В Великих Луках горела ванная комната в коммуналке [ФОТО]
Стал известен список организаций Псковской области, которые в октябре проверит Роструд
Улицу 23 июля в Пскове закроют на ремонт почти на месяц
Псковские следователи допросили Ульяну Михайлову в качестве подозреваемой
В Псковской области начали приём заявок на получение премии «Народное признание-2019»
Бессмертные хиты исполнит для псковичей Юрий Шатунов на концерте 10 октября
Псковичи пройдут перепись населения через «Госуслуги»
Зачем Псковской области перепись населения, объяснил Николай Цветков
Бюджет всероссийской переписи населения в 2020 году составит 33 миллиарда рублей
360 тысяч планшетов закупят для проведения всероссийской переписи населения
Псковичи могут привиться от гриппа по выходным в выездном ФАПе
Врачи назвали три возрастных группы псковичей, которым обязательно нужно прививаться от гриппа
В Псковской области планируют привить от гриппа 45% населения
Псков посетили школьники по обмену из Нойса
В Пскове на Ипподромной сбили пешехода
Губернатор Псковской области: продолжительность жизни в регионе перешагнула за 70 лет