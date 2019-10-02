Первый участник зарегистрировался на спортивный фестиваль "Маленький чемпион" в Пскове

Сегодня, 2 октября, «Комсомолка» дала старт регистрации на фестиваль «Маленький чемпион». Первый купон вышел в свежем номере газеты, и у нас уже появился первый участник.

Сонечка Прокофьева: малышке год и восемь месяцев, но семья уже «сбилась со счету», в который раз их дети вновь выходят на старт.

- Для нас участие в «Маленьком чемпионе» - это уже традиция. Впервые мы пришли на забег со старшим сыном Максимом в юбилейный десятый раз. Теперь участвуем с дочкой Соней, Максим уже большой, ему четыре, - рассказывает глава семейства Анатолий Прокофьев.

Второй раз семья первая на регистрации.Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Кстати говоря, Анатолий уже в третий раз посоревнуется с другими папами в «папском забеге», как называет мужчина соревнования для отцов маленьких участников.

- Участвую, конечно, и в забеге пап. Дети ведь смотрят, нужно подавать пример! – объясняет Анатолий.

«Комсомолка» разузнала, как готовятся ветераны спортфестиваля.

Во-первых, родители устраивают малышам тренировки, как только узнают о старте регистрации. Привлечь ребенка стараются конфетами, игрушками, и спортсмены в ползунках стремительно идут, а точнее, ползут к своей цели.

Во-вторых, не малых усилий стоит подготовка командного стиля участников. Сначала на семейном совете разрабатывается идея для образов, потом создаются костюмы и, когда ясна концепция, отец семейства готовит плакат. Семейные стенгазеты участвуют в конкурсе и являются эмблемой команды на празднике.

- Да ведь детям весело и интересно! Мы же это не для себя, - заключает отец первой участницы «Маленького чемпиона».

Узнать подробности о «Маленьком чемпионе» можно ЗДЕСЬ.

КСТАТИ

Маленькая чемпионка Соня.Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Малышка Соня Прокофьева весной 2019 года заняла на соревнованиях третье место.