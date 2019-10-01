Прости-прощай, старенькое ТВ, здравствуй, цифровое вещание

Псковская область стала одним из регионов, в которых увеличили срок перехода с аналогового телевещания на цифровое. День «икс» наступит в середине октября 2019 года. Уже сейчас во всех городах области проводят активную кампанию по цифровизации. А за новенькие приставки, кроме того, предлагают выплатить компенсации.

С наступлением осени телевизионные каналы раскрыли секреты предстоящего сезона. До конца 2019 года зрителей ждут сериалы, основанные на биографиях известных личностей (например, на «Первом» канале выйдет сериал о Муслиме Магомаеве). «Россия-1» порадует историческим сериалом о Екатерине II и экранизацией известного романа Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза». Любителей пощекотать нервишки ждет возрождение культового шоу «Форт Боярд» на канале «СТС», а тех, кто питает страсть к исследованиям новых земель, - главная передача о путешествиях «Орёл и Решка» на канале «Пятница». Следить за судьбой героев любимых телепередач с федеральных каналов можно бесплатно.

Однако все эти новинки станут недоступны псковичам, не позаботившимся о подключении цифрового телевидения в срок до 14 октября. В этот день после утреннего выпуска региональных новостей вместо полюбившихся программ на экране телевизора появится сообщение о том, что прибор больше не принимает сигнал. После этого горожанам, которые не купили цифровую приставку, будут показывать ролик о том, как исправить ситуацию.

В ЗОНЕ РИСКА

Без телевидения рискуют остаться владельцы телевизоров, на экранах которых уже сейчас рядом с названием телеканала горит буква «А». Она обозначает, что устройство принимает аналоговый сигнал. Такой «маркер» установили для того, чтобы зритель определил способ приема сигнала и успел перейти на «цифру».

Приглядитесь, нет ли на вашем экране значка с буквой «А»?Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Вычислить «вымирающий» сигнал можно и по другим критериям. Если телевизор показывает не более 20 каналов, а абонентской платы за ТВ и вовсе нет, то скорее всего, устройство принимает именно аналоговый сигнал.

Не остаться без телевидения в этом случае поможет соблюдение нескольких правил.

1. Если ваш телевизор современный и к нему прилагается новая антенна, то достаточно лишь запустить автонастройку 20 цифровых каналов.

2. Обладателям антенны старого формата придётся её заменить.

3. А тем, у кого в доме находится телевизор старого образца, потребуется дополнительно приобрести цифровую приставку.

КОНКРЕТНО

Получить консультацию специалистов по переходу на цифровое вещание можно по телефону 8-800-100-60-11.

ПОМОЩНИКИ-НАСТРОЙЩИКИ

Для приема цифрового сигнала нужна специальная приставка стандарта DVB-T2. Её можно приобрести, например, в отделениях «Почты России». Для удобства жителей региона организация запасла более пяти тысяч цифровых приставок. Не менее важен и правильный подбор приемной антенны.

Для того, чтобы помочь жителям региона разобраться во всех тонкостях перехода на «цифру», в Псковской области создали специальную «горячую линию». Её специалисты расскажут о том, как выбрать оборудование для телевизора и настроить его.

Волонтёры помогут псковичам вернуть в дом любимые сериалы и передачи.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

А также пояснят, как найти волонтёров, которые подключат приставку или антенну за вас. До 14 октября число таких добровольных помощников в Псковской области возрастёт до 200 человек.

И ДЕНЕЖКИ ВЕРНУТ

Стоимость оборудования, купленного в период с 1 октября 2018 года до 15 декабря 2019 года, компенсируют. Выплату в размере стоимости антенн и приставки могут получить малоимущие семьи и одинокие граждане, доход которых ниже прожиточного минимума. Однако размер компенсации не может быть выше тысячи рублей.

Чтобы вернуть потраченные деньги достаточно собрать пакет документов, который включает паспорт, сведения о доходах всех членов семьи за три месяца и чек на приобретённое оборудование. Эти бумаги жители Пскова и Великих Лук могут подать в территориальные отделы комитета по социальной защите региона, а жители других населённых пунктов — в Центры социального обслуживания.

На возмещение затрат из бюджета Псковской области выделили 5 миллионов рублей. Благодаря этому жители региона уже получили свыше 460 компенсаций.