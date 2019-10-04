«Виновата неопытность»: сослуживец погибшего в Псковской области десантника назвал причину трагедии

Во время тренировочного десантирования в Псковской области погиб солдат срочной службы. Трагедия произошла вечером 2 октября.

Официальный комментарий, который дало командование Псковского гарнизона, гласит, что во время десантирования у солдата одновременно сработали механизмы и основного, и запасного парашютов. Из-за этого стропы перехлестнулись, и военнослужащий не смог исправить ситуацию.

Уточнять подробности трагедии должностные лица не торопятся, так как расследование происшествия идёт полным ходом. Однако «Комсомолке» удалось связаться с сослуживцем погибшего солдата и выяснить другие возможные причины инцидента.

Фрол Судаков (именно так представился молодой человек) остро отреагировал на известие о происшествии. На странице одного из средств массовой информации в социальной сети «ВКонтакте» он написал комментарий, в котором уточнил, как произошла трагедия.

«Летел 12 секунд. Долго не могли найти, куда упал», - поделился сослуживец погибшего с пользователями соцсети.

ЛЮБИЛ ПРЫЖКИ И ЖДАЛ ДЕМБЕЛЯ

В интервью корреспонденту «Комсомольской правды-Псков» молодой человек рассказал, что проходил службу с погибшим в одной части. И хотя Фрола призвали весной 2018 года, а его армейского знакомого на пол года позднее, они сдружились. Оказались земляками. Оба из Республики Мордовия.

По словам Фрола Судакова, погибшего звали Александром. На службу в Псковскую область он приехал из села Дубёнки. Молодому человеку был 21 год.

- Хороший был парень, общительный. Не унывал, любил прыжки, ждал дембеля. И оставалось ведь совсем немного, - сообщил сослуживец погибшего.

ФОТО: Фрол СУДАКОВ. До демобилизации Александру оставалось около двух недель.

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

- Что же всё-таки произошло? Почему погиб молодой человек?

- У меня служба закончилась ещё летом. Так что я не был в том самолете. Как солдаты говорят в части, причина трагедии в том, что Александр при выходе из самолета не сгруппировался, и стабилизирующий парашют запутался в ногах. А дальше, скорее всего, стал паниковать. Пока летел животом вниз, открыл запасной парашют. Потом перевернуться не смог, и в итоге запаска тоже в ногах оказалась. Вот и перепуталось все.

- Получается, причина гибели - печальное стечение обстоятельств?

- Да, это несчастный случай, в котором виновата неопытность военнослужащего. Парашюты, на которых прыгают в части (Д-10), открываются всегда. Нужно очень постараться уложить его так, чтобы он не раскрылся. К тому же погода была хорошей, просто уже начинало темнеть. Из-за того, что опускались сумерки, вылет следующего борта отменили. Хотели отменить и отправление борта, на котором был Александр, но почему- то не сделали этого.

- Это ведь был не первый прыжок погибшего?

- За его плечами было 3 прыжка: два с самолёта Ан-2 (так называемого кукурузника) и один из самолета Ил-76. Но вот 4-й прыжок, тоже с Ила-76, оказался последним.

- Солдаты срочной службы сами укладывают парашюты?

- До присяги всех бойцов учат укладывать парашюты. Такое обучение длится около месяца. Вместе в этим солдаты посещают тренировки на воздушно-десантном комплексе. Там подробно объясняют, как себя вести в воздухе и что делать. Вот и получается, с утра до обеда укладка, после обеда — обучение на территории воздушно-десантного комплекса. К тому же, перед каждым десантированием правильную укладку купола проверяют офицеры. В день прыжков обязательно есть тренировка и перед самой посадкой в самолёт куча проверок.

ФОТО: Фрол СУДАКОВ. По словам сослуживцев, погибший любил прыжки.

- С какой высоты десантируются военнослужащие?

- Если первый прыжок, то с 800 метров, а если солдаты опытные, то высота снижается до 600 метров. При этом с Ил-76 всегда десантируют с 600 метров да ещё и оружие дают.

- Возможно ли отказаться от прыжка с парашютом на срочной службе или десантирование обязательно?

- Отказаться всегда можно. Даже в самолете. Я десантировался 5 раз и по своему опыту скажу, что прыжки с Ил-76 самые стрессовые. Причина в том, что самолёт набирает скорость около 340 километров в час, и плюсом к тому с турбины дует. Сложность и в том, что одновременно через боковые двери выходит около 100 человек. И все они толпой бегут к боковым дверям. Раскрылся купол? Это хорошо, но в воздухе очень много людей которых может отбросить прямо в тебя.

КСТАТИ

Сослуживцы уверяют, что прыгать Александру было не нужно. Молодой человек сам захотел ещё раз оказаться в небе перед увольнением в запас.