Повестка губернатора: экономика Псковской области идет в гору

На прошлой неделе глава региона работал над решением экономических задач, стоящих перед руководством Псковской области. Михаил Ведерников провел заседание экспертного совета «Моглино», защитил проект программы индивидуального социально-экономического развития области и встретился с псковскими предпринимателями. «Комсомолка» выделила важные события минувшей недели.

236 МИЛЛИОНОВ ОТ ИНВЕСТОРА

30 сентября эксперты особой экономической зоны «Моглино» утвердили инвестиционный проект ООО «Гринвуд Индастриал». 236 миллионов рублей готов вложить инвестор в предприятие, которое будет производить одноразовую посуду из шпона лиственных пород дерева. К осени 2020 года завершится строительство завода, производство запустят уже в начале 2021 года. (ПОДРОБНОСТИ).

50 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

4 октября в Москве состоялась встреча Михаила Ведерникова с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым, на которой стороны обсудили работу над индивидуальной программой социально-экономического развития Псковской области.

- Документ практически готов, и сейчас мы дошлифовываем отдельные направления и мероприятия. На следующей неделе планируем представить документ премьер-министру Дмитрию Медведеву, а защиту наметили на конец октября, - сообщил Михаил Ведерников.

Итогом реализации индивидуального плана в 2024 году станет рост доходов населения, снижение безработицы, рост инвестиций и повышение уровня газификации.

В регионе прогнозируют рост доходов населения и снижение безработицы.Фото: Дарья ХВАТКОВА

Какую поддержку из федерального бюджета получит Псковская область, говорить пока рано.

- Даже если дадут 50 миллиардов рублей, при правильном распределении и учете интересов всех отраслей определенный рывок сделать можно, и мы на это очень рассчитываем, - отмечает губернатор.

РАЗГОВОР БЕЗ РЕГАЛИЙ

На прошлой неделе Михаил Ведерников провел встречу с руководством крупных предприятий Псковской области и рассказал о планах развития региона. Непосредственное общение с главой региона поспособствует активности представителей бизнеса и развитию экономики.

Михаил Ведерников сообщил производственникам, что руководство региона добивается отмены ввозных пошлин на ткани, увеличения ввозных пошлин на электропродукцию, снижения тарифов на электроэнергию и расширения территории «Моглино». Власти планируют поддержать аграриев: ввести субсидии на покупку скота, получить средства на модернизацию растениеводства, рыболовства. Особое внимание администрация области уделит культурным объектам и их туристической привлекательности. Речь шла о строительстве порта в Пскове, об обустройстве Талабских островов, сохранении ансамбля Кремля, укреплении Окольного города.

- Я считаю, что стоит поговорить о том, чтобы два раза в год проводить стратегические сессии, на которых мы бы могли без галстуков, регалий и званий в командном формате определить перспективные точки роста и обсудить проблемы, - отметил Михаил Ведерников.

Михаил Ведерников на прошедшей неделе побеседовал с руководителями крупных предприятий региона.

РЕКОНСТРУКЦИИ «КУПОЛА» БЫТЬ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и заместители главы Минобороны Юнус-Бек Евкуров и Тимур Иванов при личной встрече в Пскове окончательно решили судьбу памятника «Купол» и военного городка.

Военное ведомство проведет реконструкцию памятника 6-й роте и благоустроит прилегающую территорию.

Обсуждали на минувшей неделе и вопросы организации юбилея подвига 6-й роты.Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Также в ходе встречи с делегатами глава региона решил вопрос передачи имущества военного городка Остров-3 на баланс муниципалитета.

Подробнее о встрече Михаила Ведерникова и представителей министерства обороны ЧИТАЙТЕ ЗДЕСЬ.