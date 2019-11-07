Не ЕГЭ единым

Кристина Игнатенко проводит вечера в волонтерском центре, входит в ядро главного отряда добровольцев Невеля и не пропускает практически ни одно мероприятие. Патриотическая акция. Спортивные соревнования. Уборка. Концерт. В гости к ветерану. И везде Кристина. «Комсомолка» вместе со Следственным управлением Следственного комитета России по Псковской области продолжает рассказывать об активных ребятах, живущих рядом с нами.

Нашла себя

Кристина Игнатенко – ученица 11 класса невельской гимназии. Девять лет Кристина занималась в Школе искусств на отделении хореографии. Позади годы занятий в хореографическом классе, сотни выступлений в ансамбле и награды, но танцы для Кристины – хобби, а призвание у нее совсем другое.

- Кристина очень отзывчивая и добрая: она готова прийти на помощь и ребенку, и старику, и животному. У нее добро внутри, душа большая, а на лице всегда улыбка, - рассказывает Анна Иванова, руководитель молодежного движения в Невеле. – Никогда не откажет: мороз, холод, дождь – неважно.

В ряды волонтеров Кристина вступила лишь год назад, до этого просто не знала о таком направлении.

- Мне всегда хотелось делать что-то полезное, и я старалась по возможности везде участвовать. Но в октябре 2018 года я познакомилась с Анной Сергеевной. Так я и попала в ряды волонтеров и теперь стараюсь не пропускать ни одного мероприятия в городе и даже отправляюсь в поездки на более масштабные события, - поделилась Кристина.

Родители девушки бесконечно рады, что дочка нашла себя в волонтерстве. Им очень нравится, что доброе сердце, сострадание и отзывчивость их дочери делают невельчан счастливее, и надеются, что и в вузе у Кристины будет возможность остаться добровольцем.

Что мне снег...

В сфере молодежной политики Невеля основными направлениями деятельности являются патриотические, спортивные и военные мероприятия. Выбирать из этих сфер Кристина не стала – ей интересно все. Хотя при беседе с невельчанкой «Комсомолка» заметила, что с особым теплом девушка рассказывает о памятных мероприятиях, посвященных Великой Отечественной войне.

Этим летом ребята из Невеля ездили на «Курган дружбы» - международную встречу ветеранов Великой Отечественной войны и партизанского движения на пересечение границ России, Белоруссии и Латвии в Себежском районе.

На Кургане Дружбы кристина была "партизанкой".Фото: Из личного архива

На «Кургане дружбы» волонтеры организовали «госпиталь». Они были «партизанами», которые помогали врачу лечить раненых.

- Мы раздавали листовки, написанные на двух языках – русском и белорусском. Выглядели они как газетные листки того времени. Так мы приглашали всех посетить наш «госпиталь». Одним из гостей на нашей площадке был Михаил Юрьевич Ведерников, - отметила юная «партизанка».

О десятке событий рассказала Кристина, и каждое из них для школьницы – история, открытие и большая радость. Как оказалось, в день поездки в Себеж была ужасная погода, было дождливо и холодно, мама беспокоилась за здоровье дочери. Но когда Кристина вернулась домой говорить ей хотелось совсем не о трудностях и плохой погоде.

- Да, мы там промерзли немножко, но это все равно было так классно, так захватывало! – так Кристина рассказывала о «Кургане дружбы» маме.

Человек не должен быть один

Конечно, в Невеле немало волонтеров. У учителей и лидеров молодежного движения всегда есть помощники. Но тех, кто входит в сердцевину отряда, тех, кто молодежный центр считает «домом волонтеров», можно пересчитать по пальцам.

Анна Иванова отметила, что сейчас в ее волонтерской команде около 70 человек, в основной состав входит около 20 ребят, а вот сердцевина движения – это 10 безотказных, самых активных и инициативных ребят.

Такие волонтеры не ждут, пока руководитель «даст приказ». Затишье в молодежном движении заставляет их нервничать. Хотя они и сами с легкостью придумывают себе работу.

Однажды в парке к Кристине и ее друзьям подошел дедушка. Он просто хотел с кем-нибудь поговорить. Ребята узнали, что ему 91 год, и у него совершенно нет близких. Кристина сразу же рассказала о нем Анне Сергеевне, и волонтеры теперь навещают старика.

Но больше всего Кристине запомнилась Зинаида Сидоровна, одинокая 95-летняя пенсионерка.

- Мы с ребятами купили Зинаиде Сидоровне печенья и других сладостей к чаю. Когда мы пришли к ней в гости, она очень обрадовалась и заплакала, - вспоминает девушка, - нам было очень интересно узнавать о ее жизни и судьбе. А после чаепития мы помогли ей с домашними делами.

Волонтерство учебе не помеха

11 класс для школьника – самая волнительная пора. Впереди выпускные экзамены и выбор профессии. Обычно в этом году старшеклассник направляет все силы на подготовку к ЕГЭ, а на увлечения оставляет минимум времени.

- Тяжеловато совмещать учебу в 11 классе и такую активную деятельность, но у Кристины пока получается, - рассказывает учитель русского языка и литературы Ольга Петрова. - Она очень старательная и ответственная девочка. Если пропустила занятие, всегда узнает, что проходили и что задано. Раньше танцами занималась, а теперь нашла себя в другом – не может человек без действия!

Игры в летнем лагере для детей.Фото: Из личного архива

Русский язык и литература среди любимых дисциплин школьницы. Как отмечает Ольга Вениаминовна, особенно дается нашему волонтеру литература, потому что она эмоциональный человек и всей душой переживает за героев произведений.

Несложно догадаться, что Кристина – отличная помощница и в школе. Весной девушка помогала в подготовке красивой акции «Читая фронтовые письма». Она готовила со школьниками чтение военных писем и переписывала их на специальные бланки. Также ей пришлось стать связующим звеном между школами и работать с письмами, которые хранятся в музеях других учебных заведений города.

- Когда я читала фронтовые письма, было ощущение, что я находилась на месте тех, кому они адресованы, я переживала эмоции людей, живших в то время и получавших такие письма, - рассказывает Кристина, - Мне очень интересно знакомиться с историей нашей страны и с людьми, которые тогда воевали за наши жизни.

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Волонтер с педагогическом уклоном ЗДЕСЬ .