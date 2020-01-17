Активисты высказались против подземных переходов в Пскове

Псковичи в очередной раз спорят о необходимости строительства в городе подземных пешеходных переходов. Одни говорят о том, что ликвидация светофоров позволит устранить пробки, другие считают, что «голосовать за подземные переходы могут только эгоисты». Горячая дискуссия завязалась снова с обращения псковича на сайте губернатора Псковской области с предложением о строительстве шести подземных переходов, что, по его мнению, увеличит пропускную способность дорог для автотранспорта.

- Да хоть бы пару: у Детского парка и Главпочтамта, - поддерживают Сергея Сафронова в комментариях другие горожане.

Но союзников у псковича немного.

- Почему вы думаете только о себе? Если делать подземный переход, то нужно спрашивать всех жителей данного района, будет ли он им удобен или нет… Подземный переход в угоду автомобилистам – это неправильно, - комментирует предложение мужчины Алексей Ясинский на сайте губернатор60.рф.

Городское сообщество «Псковщина» разобрало по пунктам, почему «подземные переходы в Пскове не только не нужны, но и даже вредны». На эту тему высказался представитель сообщества Александр Елисеев.

ПОДЗЕМНЫЕ ПЕРЕХОДЫ – АД ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Подземные переходы – это настоящий ад для пенсионеров, людей с проблемами опорно-двигательного аппарата, родителей с колясками и инвалидов. Первые в силу возраста не могут преодолевать дополнительное расстояние, им тяжело подниматься по ступенькам.

- Наверное, вы не раз замечали, как пожилые люди ни с того ни с сего останавливаются и решают передохнуть, - размышляет Александр Елисеев. – То же самое с людьми, у которых различные заболевания ног, суставов. Каждый шаг дается им с трудом.

Появление подземных переходов, скорее всего, приведет к тому, что этим людям придётся искать другой маршрут либо смириться с неудобствами.

Подземные переходы создают дискомфорт людям с ограниченными возможностями и проблемами со здоровьем.Фото: Евгения ГУСЕВА

Мамы с колясками тоже скажут «спасибо» единомышленникам автора обращения на сайте губернатора. Активисты предполагают, что этот человек никогда не пробовал поднимать и спускать коляску по пандусам, а при их отсутствии – по ступенькам.

А инвалиды, часто испытывающие неудобства в городском пространстве, будут вынуждены терпеть еще больше.

ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ НЕ ВЛИЯЮТ НА ПРОПУСКНУЮ СПОСОБНОСТЬ

Автор обращения акцентирует внимание на том, что «подземный переход значительно увеличил бы пропускную способность для автотранспорта». Но это не так, считают участники сообщества «Псковщина». Пешеходные переходы практически не влияют на пропускную способность. И те, кто считает, что ликвидация переходов устранит пробки или их уменьшит, ошибается.

Свежий пример – Октябрьский проспект, где осенью 2019 года ликвидировали пешеходный переход. Перехода нет, но в час пик пробка никуда не делась.

ФОТО: Оксана Григорьева. Гвоздики в память о исчезнувшем пешеходном переходе.

- Поэтому те, кто говорит о ликвидации переходов – не кто иные, как эгоисты, которым лень пропустить людей. Но Псков – город маленький: быстрее проедут – быстрее встанут на следующем светофоре, - отмечает Александр Елисеев.

МЕНЬШЕ ПЕРЕХОДОВ – БОЛЬШЕ СКОРОСТЬ АВТОМОБИЛЯ

Общественники уверяют, что подземный переход поспособствует увеличению средней скорости в городе, а скорость – это основная причина ДТП на дороге. Поэтому в городе должны быть наземные пешеходные переходы, которые будут способствовать успокоению трафика. По статистике, 25 процентов ДТП происходит из-за нарушения скоростного режима.

Подземные переходы возможны лишь в городе, в котором есть метро, для удобства перехода пассажиров. Во всех остальных случаях, по словам Александра Елисеева, это лишь зло, от которого избавляются во всем цивилизованном мире.

Пскович считает, что на площади Ленина необходимо организовать подземный переход.Фото: Андрей СТЕПАНОВ

- Просьба оборудовать подземные переходы – это лишь эгоизм. Человек этим самым пытается сказать: «Я хочу, чтобы мне было удобно. Проблемы остальных людей меня не волнуют», - считает активист.

УДОВОЛЬСТВИЕ НЕ ИЗ ДЕШЕВЫХ

Кроме того, подземный переход – это дорого. А бюджетные средства можно пустить на что-то другое, более полезное. А еще подземные переходы нужно постоянно чистить от снега, убирать их, напоминают в «Псковщине».

С аналогичной мыслью выступил на сайте губернатора Алексей Руденко.

- Хорошая интересная инициатива, - иронизирует мужчина. - Предлагаем начать с поиска средств в карманах автомобилистов. Для решения их проблем по быстрому передвижению по городу Пскову ввести новый сбор на подземные переходы. Будете справедливо, если проблемы автомобилистов будут решаться за их деньги.