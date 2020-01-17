Житель Пскова предлагает построить в городе 6 подземных переходов

17 Янв. 2020 2020-01-17T12:30:34+03:00

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Житель региональной столицы настаивает на необходимости строительства как минимум шести подземных переходов в центре Пскова. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», с подобным предложением через сайт губернатора региона к представителям администрации обратился пскович Сергей Сафронов.

Житель региона отметил, что в проект масштабной реконструкции дороги по улице Я. Фабрициуса власти могли бы заложить и строительство подземного пешеходного перехода на пересечении Я. Фабрициуса и Гражданской.

- В «часы пик» подземный переход значительно увеличил бы пропускную способность для автотранспорта, - подчеркнул обратившийся и добавил, что по его мнению, в городе необходимы ещё минимум 5 подземных переходов.

Один из них пскович предложил оборудовать на площади Ленина, другой — на перекрёстке улицы Кузнецкой и Октябрьского проспекта, третий — на перекрёстке улицы Горького и Рижского проспекта. А два других — на пересечении Юбилейной с Рижским проспектом и Коммунальной улицей.

ИСТОЧНИК KP.RU