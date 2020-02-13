У деревни Руда Пустошкинского района в ДТП погибли 8 и ранено 2 человека

Смертельное ДТП произошло 13 февраля около 0.20 ночи в Пустошкинском районе на федеральной автодороге Санкт-Петербург - Невель, сообщили "Комсомольской правде-Псков" в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ДТП погибли 8 человек.

По информации пресс-службы ФКУ Упрдор «Северо-Запад» авария случилась на 484+270 км федеральной автодороги Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Беларусь в Пустошкинском районе Псковской области вблизи населенного пункта Руда.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.pskov.kp.ru/video/embed/760483" frameborder="0"></iframe> ДТП на трассе в Псковской области с восемью погибшими.Видео: пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Столкнулись грузовой автомобиль "Вольво" и микроавтобус "Мерседес" с украинскими номерами, который не является маршрутным транспортным средством. Погибло восемь человек. Все они находились в микроавтобусе. По предварительным данным, все погибшие - граждане Украины. Единственный выживший в микроавтобусе пассажир Михаил Зеленчук, и водитель фуры Вячеслав Рябов (Белоруссия) госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Смертельно ДТП в Пустошкинском районе.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, работу которой координирует начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников.

Планируется прибытие на место аварии заместителя начальника ГУОБДД МВД России Николая Шеюхина

По факту ДТП возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

Смертельное ДТП в Пустошкинском районе.

Также на на место происшествия оперативно прибыли представители обслуживающей дорогу подрядной организации, директор филиала ФКУ Упрдор "Северо-Запад" в г.Псков В.А.Чернуха.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.pskov.kp.ru/video/embed/760484" frameborder="0"></iframe> ДТП на трассе в Псковской области с восемью погибшими. Комментарий начальника регионального УГИБДД.Видео: пресс-служба УМВД России по Псковской области. Начальник управления ГИБДД УМВД России по Псковской области Сергей Семёнов.

Движение транспорта организовано в штатном режиме. ФКУ Упрдор "Северо-Запад" сообщило о том, что асфальтобетонное покрытие на участке было влажное, обработанное противогололедными материалами.