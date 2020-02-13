Губернатор Псковской области держит на личном контроле ситуацию со смертельным ДТП
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников взял на личный контроль ситуацию с аварией 13 февраля на трассе в Пустошкинском районе, где погибли 8 человек. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе региональной администрации.
Глава региона дал поручения профильным комитетам, также лично контролирует оказание медицинской помощи выжившим участникам аварии. Михаил Ведерников взаимодействует с управлением МВД и следит за ходом расследования.
Смертельное ДТП с восемью жертвами и двумя пострадавшими случилось сегодня ночью на трассе Р-23 около деревни Рудо Пустошкинского района. Столкнулись микроавтобус «Мерседес» и фура «Вольво».
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ИСТОЧНИК KP.RU