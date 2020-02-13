2020-02-13T11:31:52+03:00
Происшествия

Губернатор Псковской области держит на личном контроле ситуацию со смертельным ДТП

Михаил Ведерников дал поручения профильным комитетам
Максим Дмитриев
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Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.
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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников взял на личный контроль ситуацию с аварией 13 февраля на трассе в Пустошкинском районе, где погибли 8 человек. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Глава региона дал поручения профильным комитетам, также лично контролирует оказание медицинской помощи выжившим участникам аварии. Михаил Ведерников взаимодействует с управлением МВД и следит за ходом расследования.

Смертельное ДТП с восемью жертвами и двумя пострадавшими случилось сегодня ночью на трассе Р-23 около деревни Рудо Пустошкинского района. Столкнулись микроавтобус «Мерседес» и фура «Вольво».

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Эксперты сообщили, что претензий к дорожным службам нет (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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