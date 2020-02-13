Дорога в Пустошкинском районе, где случилось ДТП, была в нормативном состоянии
Эксперты не выявили недостатков в состоянии дороги в месте смертельного ДТП на трассе в Пустошкинском районе. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Асфальт был обработан противогололедным материалами. Из-за погодных условий дорожное покрытие было мокрым.
Представители ГИБДД и подрядная организация, обслуживающая дорогу, подтвердили, что претензий по факту аварии к дорожным органам нет.
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ИСТОЧНИК KP.RU