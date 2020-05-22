Последний бланк за 2019-20 учебный год для участников «Губернаторского дневника» можно скачать в группе конкурса в соцсети «Вконтакте»

Несмотря ни на что наша многолетняя акция «Губернаторский дневник» продолжается! Нам осталось определить последнюю четвёрку победителей, которая в числе лучших отличников Псковской области отправится на чай к губернатору. По многочисленным просьбам наших читателей, бланк для участников сразу за апрель и май мы разместили в группе нашего конкурса в соцсети «Вконтакте». Бланк за март, напомним, был опубликован в номере за 25 число первого весеннего месяца.

Участникам необходимо скачать (ссылка) и распечатать бланк, проставить в нем вместе с классным руководителем свои пятерки (напомним, выставляются только отметки из классного журнала, оценки из тетрадей заносить в таблицу не надо). Заверьте свои результаты подписью директора школы и печатью вашего учебного заведения и прислать бланки за март, а также апрель-май нам в редакцию.

Сделать это можно тремя способами: по обычной почте, либо сфотографировав или отсканировав бланк и отправить фотографию на указанный e-mail (info@pskovkp.ru).

В связи с введенной в школах «удалёнкой» мы специально продлили срок приема бланков. Отправить их можно до 15 июня включительно.

Подробности об акции «Губернаторский дневник» и алгоритме действий участников можно прочитать здесь >>>

В 7-Й РАЗ

Кстати, конкурс «Губернаторский дневник» в Псковской области проходит уже в 7-й раз.

По его итогам выбираются сильнейшие школьники со 2 по 11 классы с наибольшим количеством пятерок в четырех группах. Каждый из них получает приглашение побывать в гостях у губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Центр детского отдыха и оздоровления в этом году также планирует порадовать победителей акции путевками в летние лагеря Псковской области.

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