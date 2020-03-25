2020-03-25T13:44:55+03:00
Общество

Первый бланк «Губернаторского дневника» за весенний триместр вышел в номере «КП» 25 марта

Определим последнюю четверку победителей, которая отправится на чай к губернатору
Алиса Солнцева
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Присоединяйтесь к акции "Губернаторский дневник" в последнем триместре учебного года.Присоединяйтесь к акции "Губернаторский дневник" в последнем триместре учебного года.Фото: Елизавета Славятинская
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Впереди последний учебный триместр, а это значит, что еще четыре псковских школьника в конце года попадут на чаепитие к губернатору и получат путевки в летний лагерь. Мы продолжаем нашу акцию «Губернаторский дневник» и надеемся, что эта гонка отличников смотивирует ребят получать пятерки и в дистанционном режиме.

Первый бланк «Губернаторского дневника» за март вышел в свежем номере «Комсомольской правды» 25 марта. Этот же табель мы продублируем в следующей газете 1 апреля. Новые чек-листы появляются дважды: в последнем номере прошедшего месяца и в первом номере следующего.

Выставляйте вместе с классным руководителем свои пятерки в бланк. Напоминаем, что выставляются только отметки из классного журнала, оценки из тетрадей заносить в таблицу не надо. Заверьте свои результаты подписью директора школы и печатью вашего учебного заведения. И дожидайтесь бланка за апрель.

Усердно старайтесь, получайте пятерки, заполняйте все три бланка и высылайте в редакцию «Комсомолки». Есть три способа доставить организаторам достижения ученика: по электронной почте, по почте и лично.

Бланк за март в свежем номере газеты. Фото: Елизавета Славятинская

Бланк за март в свежем номере газеты.Фото: Елизавета Славятинская

Вот ЗДЕСЬ мы более подробно рассказываем об акции и сообщаем алгоритм действий. Присоединяйтесь!

КОНКРЕТНО

Проект «Губернаторский дневник» в Псковской области проходит уже в седьмой раз.

По его итогам выбираются сильнейшие школьники со 2 по 11 классы с наибольшим количеством пятерок в четырех группах. Каждый из них получает приглашение побывать в гостях у губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Центр детского отдыха и оздоровления в этом году также порадует победителей акции путевками в летние лагеря Псковской области.

КСТАТИ

Если у вас возникли какие-то вопросы о ходе акции, смело обращайтесь в редакцию «Комсомолки» по телефону 8 (8112) 57-39-97. Вы также можете отыскать нашу группу в социальной сети «ВКонтакте» «Губернаторский дневник в Псковской области», в ней регулярно появляются самые актуальные новости.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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