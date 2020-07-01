Коронавирус 1 июля: три новые смерти и новый очаг на предприятии Пскова

Всего в Псковской области выявлено 2878 (+45) случаев заражения за последние сутки. В Пскове за все время пандемии заболело 855 человек. В районе — 238. Выздоровело — 1053 (+38), умерло — 22(+1). За последние несколько дней статистика умерших увеличилась на 3. Среди них двое мужчин немногим старше 50 лет - сообщил губернатор Псковской области.

«Это достаточно неплохие показатели. Напомню, всего пару недель назад при вдвое меньшей динамике тестирования число выявленных заражений COVID-19 было значительно выше (в 2-3 раза). Это говорит о том, что тенденция к снижению всё ещё сохраняется, и регион постепенно преодолевает угрозу пандемии», — сообщил губернатор Псковской области.

Через некоторое время в статистику, возможно, впишется еще одно имя - вчера умер известный псковский врач Анвар Сабиров, предположительно, от коронавируса, так как 13 числа его тест был положительным, а после - его состояние резко ухудшилось.

Напомним, что недавно стало известно число, когда у школьников состоится День знаний. Но все будет зависеть от второй волны коронавируса, которую спрогнозировать пока невозможно.

В связи с этим, в Пскове продолжается строительство новой инфекционной больницы, а в Великих Луках его отделения. Над строительством работают 1,5 тысячи военных. Ход работы можно посмотреть на видео.