На какие пляжи в Псковской области можно отправиться этим летом

Псковичам можно посетить городской пляж, а в области разрешены к эксплуатации пляжи базы отдыха "Волынь" и отеля "Плесков" - сообщили "Комсомольской правде в Пскове" в пресс-службе МЧС Псковской области.

Сообщается, что эти пляжи прошли проверку Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Псковской области и приняты к эксплуатации.

Все пляжи оборудованы спасательными постами, специальным оборудованием и обозначением социальной дистанции. Помимо этого, в каждом прилегающем водоеме прошло обследование дна.

Тем, кто не готов отдохнуть на многолюдном пляже или отправиться за город, главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук "посоветовал" отыскать дикие пляжи:

"Я не должен дикие пляжи рекламировать, но в этой ситуации они будут много безопаснее, чем переполненный городской пляж" - прокомментировал Нестерук.

Несмотря на то, что уже есть официально открытые пляжи в Пскове и области, находиться в многолюдном обществе опасно до сих пор. Нестерук предостерег, что пляжи также могут стать источником заражения коронавирусом, ведь мало кто соблюдает все меры защиты, приходя искупаться или загорать.

Когда разрешат находиться в обществе без масок, стало известно сегодня в прямом эфире ПАИ-live.