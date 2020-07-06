2020-07-06T13:57:11+03:00
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Стала известна дата отмены масочного режима в Псковской области

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..Фото: Дарья ХВАТКОВА
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Сегодня стало известно о предположительной дате снятия масочного режима. По данным руководителя Управления Роспотребнадзора Александра Нестерука, это можно будет сделать уже в августе.Об этом он рассказал в эфире ПАИ-live.

"Расслабляться нельзя, даже несмотря на то, что мы вступили в первый этап снятия ограничений. По-прежнему стоит избегать посещения мест с большим скоплением народа. И если попадаете в них - маски обязательны!" - сообщил главный санитарный врач области.

Персонал магазинов и их посетители по-прежнему обязаны носить маски. О том, где купить самые дешевые маски, мы рассказывали в конце июня. Нарушителем масочного режима полагается серьезный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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