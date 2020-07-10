В Псковской области сняли ряд ограничений по коронавирусу

В связи с улучшением эпидемиологической ситуации в Псковской области губернатор принял решение снять еще целый ряд ограничений по коронавирусу.

Соответствующие изменения губернатор Михаил Ведерников внес в указ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

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Снят запрет на проведение массовых мероприятий, проводимых органами власти и органами местного самоуправления по согласованию с Роспотребнадзором;

Снят запрет на использование уличного оборудования: скамеек, спортивных снарядов, воркаут-площадок;

Детские сады с 13 июля перейдут в штатный летний режим работы;

Заработают организации, осуществляющие спортивную подготовку Однако сохраняется запрет на групповые тренировки в помещениях по контактным видам спорта, командные разрешены;

Снято ограничение на численность одновременно занимающихся спортом (как в помещениях, так и на улице) ;

Загрузка фитнес-клубов при этом по-прежнему не должна превышать 50%;

Жителям других регионов более нет необходимости уведомлять о своём прибытии в Псковскую область;

Рестораны пока работают в том же режиме. На следующей неделе будем рассматривать возможность работы в помещениях;

В поликлиниках возобновляются медосмотры и диспансеризация (для лиц не старше 64 лет);

Пока остаются под запретом досуговые заведения: кинотеатры, театры, филармония, ночные клубы и пр.;

Закрыты частные бани, сауны, солярии, бассейны;

Запрещена работа аттракционов, использование детских площадок.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подчеркнул, что ограничения будут сняты быстрее, если каждый будет вносить свой вклад в общую работу – использовать средства индивидуальной защиты, по максимуму соблюдать социальную дистанцию и внимательно следить за своим здоровьем и своих близких.

О ранее снятых ограничениях можно почитать здесь и здесь.