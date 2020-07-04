2020-07-04T10:16:40+03:00
Общество

В Псковской области отменили ряд ограничений по коронавирусу

В регионе продолжается поэтапное снятие ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Анастасия Тарасова
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С сегодняшнего дня в Псковской области ослабляются ряд ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19. Соответствующее изменения внесены в указ губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

С 4 июля псковичи при походе в магазины одежды и обуви смогут не надевать перчатки. Вместо этого достаточно будет обработать руки дезинфицирующим средством.

С 4 июля в Псковской области к работе смогут вернуться картинные и художественные галереи, выставочные залы.

С 4 июля временной период с 9:00 до 11:00, установленный для граждан пожилого возраста на посещение магазинов, носит рекомендательный характер.

С 4 июля снимаются основные ограничения на прогулки, в том числе и для несовершеннолетних.

До 14 июля сохраняются требования к организации работы учреждений образования, социальной защиты и здравоохранения.

С 15 июля, с рядом условий, в Псковской области откроются детские оздоровительные лагеря, пансионаты и санатории.

По-прежнему сохраняется масочный режим в магазинах, под запретом остаётся использование уличного спортивного оборудования и детских игровых площадок.

Все еще закрыты для посещения граждан общепит, ночные клубы, кинотеатры, СПА-салоны, солярии, сауны, детские игровые комнаты и развлекательные учреждения. Пока что под запретом остается и проведение массовых мероприятий.

Ранее Комсомолка рассказывала, какие ограничения сняли в Псковской области с 1 июля

ИСТОЧНИК KP.RU

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