Что уже известно о бывшем концлагере «Моглино»: информация на 13 июля

Информация о лагере смерти "Моглино" была неизвестна для рядового псковича много десятков лет. О трех тысячах жертв карателей в деревне Моглино одно напоминание - белая табличка с длинным текстом у дороги, которую невозможно прочитать, проезжая мимо на машине. Нет ни обелиска, ни места, где остаются лежать останки солдат и мирных жителей Псковщины. Места массового уничтожения женщин, детей, стариков и солдат были почти в каждом районе, но концлагерь в деревне Моглино стоял на особом счету у немецкого командования.

Нет ни обелиска, ни места, где остаются лежать останки солдат и мирных жителей Псковщины

В лагере смерти содержались советские военнопленные, которые строили дорогу "Рига — Псков" под конвоем немцев. По воспоминаниям местных жителей, всего в лагере находилось 280 солдат но через пару месяцев осталось не больше 30.

Кроме солдат в концлагерь свозилось мирное население, в том числе дети. Это место стало называться пересыльным лагерем для неблагонадежных лиц. Он находился в прямом ведении Псковского внешнего отдела эстонской полиции безопасности и СД.

"Чтобы угодить в лагерь, не требовалось многого: достаточно проявить сочувствие к советской власти, тем более, по планам нацистского командования, часть региона после Второй мировой войны планировалось передать Эстонии, поэтому эстонские каратели особенно зверствовали на оккупированной Псковской земле", — отмечалось в релизе.

Апрель 2020 года поднял историю Моглино из многолетнего застоя. Спустя 75 лет после окончания войны, в рамках реализации проекта "Без срока давности" удалось изучения рассекреченных архивов ФСБ, удалось получить первую зацепку. Найдены аэрофотоснимки. По ним представилось возможным обнаружить место, где находятся ямы с останками военнопленных и мирных жителей, расстрелянных карателями с 1941 по 1944 год.

В раскопе нашли и пулю, потом ложку, монету 1936 года, солдатскую пряжку и медальон

Добровольцы "Поискового движения России" отправились на место концлагеря, чтобы по "горячим" следам провести долгожданные поиски. Спустя время, 18 июня, поисковики обнаружили место, где с помощью шурфовки специальным поисковым щупом, удалось услышать звук костей глубоко под землей.

Это место оказалось совсем не там, где на протяжении многих лет после войны поисковики искали данное захоронение. От границы концлагеря первая найденная яма оказалась в 100 метрах по направлению к дороге.

На глубине 70-80 сантиметров были обнаружены останки, которые располагались друг на друге валетом. По их сохранности и расположению археологам и историкам стало понятно - это то захоронение, где порядка 76 лет назад сбрасывали в яму людей после расстрела.

На глубине 70-80 сантиметров были обнаружены останки, которые располагались друг на друге валетом

В первый день работ археологи опознали останки, принадлежащие трем людям. Но по расчетам историков-краеведов, в этом месте их должно находиться порядка 200-300.

Позже в раскопе нашли и пулю, потом ложку, монету 1936 года, солдатскую пряжку и то, что необходимо было найти там, где лежат советские войны - медальон.

Эбонитовая коробочка медальона была вскрыта специалистами поискового батальона. И, о чудо! Солдат успел оставить в ней свои данные. В ходе экспертизы имя бойца и место его жительства прочли точно. Виктор Храмов, 1912 года рождения. На фронт был мобилизован из Ульяновска.

Родственники похоронят Виктора Храмова на семейном кладбище в Ульяновске

И, как бывает с многими найденными солдатами, которым удалось опознать имя, родственников уже нет в живых или просто не удается найти. Но о псковском "Моглино" на тот момент узнала вся страна. Поэтому поиски сузились настолько, на сколько это было возможным.

За то время, пока продолжались археологические работы на том же месте, военнослужащими отдельного поискового специального батальона Западного военного округа удалось обнаружить останки 27-ми красноармейцев.

И уже 9 июля ульяновское региональное отделение «Поисковое движение России» сообщило Пскову радостную весть - найдены родные погибшего. Внуки бойца поделились фотографиями из семейных архивов, где изображен один из тех, чьи останки бережно и оперативно поднимали из псковской земли поисковики, сидит со своей женой перед отправлением на войну.

Внуки бойца поделились фотографиями из семейных архивов

После завершения расследования, родственникам погибшего передадут останки. Похоронят Виктора Храмова на семейном кладбище в Ульяновске, там же покоится его жена Зинаида, которая ждала возвращения мужа всю свою жизнь.

Работы на территории действовавшего в годы Великой Отечественной войны концлагеря «Моглино» продолжаются. Но уже сейчас администрация Псковской области вместе с историком-краеведом Юрием Алексеевым, который много лет занимается историей Псковщины во время оккупации, приняли решение зафиксировать правду о злодеяниях над жителями Пскова и создать музей оккупации региона.

Принято решение зафиксировать правду о злодеяниях над жителями Пскова и создать музей оккупации региона

Место для музея нашлось очень быстро. Многие здания Пскова хранят тайны военного времени, как и одно из тех, что находится в самом центре города - на площади Ленина. В подвале дома №3, где когда-то была тюрьма гестапо. Сейчас там ничто не напоминает о заключенных, кроме архивных сведений.

Сколько всего останков удастся обнаружить поисковикам, какие еще их ждут находки и смогут ли они помочь Следственному Комитету отыскать карателей узников концлагеря в Моглино, покажет время. А оно еще есть. До конца поисково-археологического сезона еще несколько месяцев, а расследование будет идти не прекращаясь.